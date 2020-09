Wnuczka brytyjskiej królowej Elżbiety II, księżniczka Eugenia, i jej mąż Jack Brooksbank spodziewają się dziecka na początku 2021 roku - poinformował w piątek Pałac Buckingham.

"Jej Królewska Wysokość księżniczka Eugenia i pan Jack Brooksbank mają wielką przyjemność ogłosić, że spodziewają się dziecka na początku 2021 roku. Książę Yorku i Sarah, księżna Yorku, państwo Brooksbank oraz królowa i książę Edynburga są zachwyceni tą wiadomością" - napisano w oświadczeniu Pałacu Buckingham.

Eugenia, która jest dziesiąta w kolejce do tronu, zamieściła na Instagramie zdjęcie dwóch malutkich dziecięcych bucików, pisząc: "Jack i ja jesteśmy podekscytowani początkiem 2021 roku".



Dziecko będzie dziewiątym prawnukiem królowej, ósmym jest urodzony w zeszłym roku syn księcia Harry'ego i księżnej Meghan - Archie Mountbatten-Windsor. Za to rodzice Eugenii, książę Andrzej i Sara, po raz pierwszy zostaną dziadkami.



Nowo narodzone dziecko będzie 11. w kolejce do tronu, ale nie będzie nosić tytułu Jego lub Jej Królewskiej Wysokości (HRH). To dlatego, że choć jego matka jest księżniczką, ojciec nie ma tytułu. Może się to zmienić, gdyby królowa zdecydowała się nadać Jackowi Brooksbankowi - menedżerowi marki Casamigos Tequila na Europę, której współzałożycielem jest George Clooney - tytuł hrabiowski lub zmieniła zasady dziedziczenia tytułów.



Księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank pobrali się niespełna dwa lata temu. Latem tego roku odbył się natomiast ślub jej starszej siostry, księżniczki Beatrycze.