Maltańska eurodeputowana Roberta Metsola nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Jej wybór nie jest niespodzianką - donosi nasza korespondentka w Brukseli.

Roberta Metsola nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Roberta Metsola jest przedstawicielką Europejskiej Partii Ludowej, do której należy PO i PSL.





Roberta Metsola otrzymała 458 głosów, przy wymaganej większości 309 głosów. O stanowisko szefa PE ubiegały się też: Alice Kuhnke (Zieloni) i Sira Rego (Lewica).



We wtorek po godzinie 9 pojawiła się informacja, że europoseł Kosma Złotowski (PiS) postanowił zrezygnować z ubiegania się o stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.



Kim jest Roberta Metsola?

Roberta Metsola jest cenioną w PE eurodeputowaną, zwłaszcza za pracę w komisji LIBE ds. wolności obywatelskich. Zajmuje tam wpływową rolę koordynatora z ramienia EPL-u. Jednak lewicowym eurodeputowanym nie podoba się jej antyaborcyjne stanowisko.



Za poparcie Metsoli socjaldemokraci (S&D) i liberałowie (Odnówmy Europę) otrzymali od EPL-u dodatkowe stanowiska wiceprzewodniczących PE i szefów komisji oraz zapewnienie, że PE będzie zajmować się "dynamicznie" między innymi kwestią praw kobiet i praworządnością.

Wspólny tekst porozumienia

Wieczorem w poniedziałek trzy proeuropejskie grupy polityczne: EPL, S&D oraz Odnówmy Europę, które postanowiły poprzeć Robertę Metsolę, uzgodniły wstępny, wspólny tekst porozumienia. Trzy frakcje gwarantują w nim stabilność w UE, konieczną w dobie pandemii i rosnących tendencji populistycznych. Pierwszy punkt porozumienia dotyczy "wartości". W dokumencie mowa jest o zapewnieniu ochrony praw podstawowych i walce o praworządność.



Polska i Węgry nie są wymienione z nazwy, ale mówi się o coraz większym pogwałceniu praworządności "w niektórych krajach UE".



Eurodeputowani tej proeuropejskiej większości zapewniają, że podejmą działania przeciwko wszelkim rodzajom dyskryminacji, w szczególności przeciwko dyskryminacji osób LGBTIQ+. Frakcje uzgodniły także, że wszystkie mechanizmy praworządnościowe muszą być uruchamiane bezzwłocznie (mechanizm warunkowości, procedura art.7).



W kwestii praw kobiet uzgodniono, że przewodnicząca Roberta Metsola będzie szanować stanowisko większości PE. We wspólnym dokumencie zapisano, że PE będzie dążyć do zapewnienia kobietom praw reprodukcyjnych (a więc prawa do bezpiecznej i legalnej aborcji).