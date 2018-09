Żywy mężczyzna został odnaleziony w sobotę we wraku promu pasażerskiego, który w czwartek wywrócił się do góry dnem na Jeziorze Wiktorii w Tanzanii - poinformowały władze. Bilans ofiar śmiertelnych katastrofy wzrósł tymczasem do co najmniej 167.

