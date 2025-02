Władimir Putin mianował Kiriłła Dmitrijewa swoim specjalnym przedstawicielem ds. współpracy gospodarczej i inwestycyjnej z zagranicą, w tym z USA - podał rosyjski portal RBK. Dmitrijew brał udział w rozmowach delegacji Rosji i Stanów Zjednoczonych w Rijadzie.

Władimir Putin / PAP/EPA/ALEKSEY BABUSHKIN / SPUTNIK / KREMLIN POOL / PAP/EPA

Dmitrijew pozostanie szefem Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. Jako przedstawiciel Putina ma zajmować się rozwojem współpracy z krajami Globalnego Południa i z Zachodem, w tym USA.

Dmitrijew uczestniczył we wtorkowych rozmowach z delegacją USA, jednak nie znalazł się w składzie oficjalnej delegacji. Zadeklarował, że oczekuje, iż wiele amerykańskich firm wznowi swoją działalność w Rosji już w drugim kwartale bieżącego roku. Zaznaczył jednocześnie, że proces powrotu amerykańskich firm na rosyjski rynek nie będzie łatwy.

Brytyjski "Financial Times" napisał, że Putin polecił w piątek swojemu rządowi, by przygotował się do powrotu zachodnich firm do Rosji.



Według szacunków Kijowskiej Szkoły Ekonomicznej od napaści Rosji na Ukrainę w 2022 r. 472 zagraniczne firmy opuściły rosyjski rynek, a 1360 ograniczyło swoją obecność.