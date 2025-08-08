​Przywódcy Chin i Federacji Rosyjskiej Xi Jinping i Władimir Putin w trakcie rozmowy telefonicznej omówili w piątek sytuację na Ukrainie oraz kontakty z USA - podały państwowe media w Pekinie. Xi podkreślał, że "nie ma prostych rozwiązań dla złożonych problemów". Rozmowa miała związek z oczekiwany spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem z Putinem.

Rozmowę zainicjowała Moskwa. Władimir Putin zaprezentował stanowisko Rosji w kwestii "bieżącej sytuacji kryzysowej" w Ukrainie, a także ostatnich kontaktów z USA. Jak przekazała CCTV, rosyjski przywódca podkreślał, że Kreml bardzo ceni sobie "konstruktywną rolę Chin w politycznym rozwiązaniu kryzysów". Zaznaczył także, że rosyjsko-chińskie partnerstwo strategiczne "w żadnych okolicznościach się nie zmieni". Ponadto Putin wyraził chęć utrzymania ścisłych kontaktów z Pekinem.

Z kolei Xi Jinping przedstawiając "zasadnicze stanowisko Chin", podkreślił, że "nie ma prostych rozwiązań dla złożonych problemów", choć nie sprecyzował, do których kwestii się odnosi. Chiny niezależnie od rozwoju sytuacji utrzymają niezmienne stanowisko i będą nadal namawiać do dialogu i negocjacji - podnosił Xi.

Odnosząc się do kontaktów na linii Moskwa-Waszyngton, chiński przywódca zwrócił uwagę na to, że z "zadowoleniem przyjmuje poprawę ich wzajemnych relacji i promowanie politycznego rozwiązania kryzysu" na Ukrainie.

Ostatni raz Xi i Putin spotkali się w maju w Moskwie. W tym roku odbyli także trzy rozmowy telefoniczne - było też jedno spotkanie online.

Stanowisko Pekinu wobec ataku Rosji na Ukrainę

Władze Chińskiej Republiki Ludowej deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Inwazję nazywają natomiast "kryzysem na Ukrainie". Jednocześnie nie potępiły rosyjskiej agresji, jak również zaangażowania północnokoreańskich żołnierzy w walki na froncie, a także sprzeciwiają się sankcjom nakładanym na Rosję. Między Pekinem a Moskwą doszło także do zacieśnienia współpracy w wielu dziedzinach, w tym militarnej.