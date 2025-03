Christian Hirte, prominentny polityk niemieckiej partii CDU miał zatrudnić Rosjanina, który, jak się okazało, ma powiązania z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji. Dodatkowym problemem jest fakt, że pracownik Hirtego miał na polecenie swojego niemieckiego szefa nawiązywać kontakty z rosyjską opozycją. "Miał dobre kontakty w Moskwie" - broni się poseł Bundestagu.

Obrady Bundestagu / Odd ANDERSEN/AFP / East News

Sprawę szczegółowo opisuje "Frankfurter Allgemeine Zeitung", który przypomina, że Hirte zatrudnił Konstantina K. już po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Umowa z K. została podpisana w marcu 2023 roku i zobowiązywała Rosjanina do nawiązywania kontaktów z rosyjskimi opozycjonistami, którzy sprzeciwiają się reżimowi Władimira Putina za granicami kraju.

K. miał być dobrze znany w tych kręgach - pisze FAZ - i udało mu się nawiązać kontakt nawet z Michaiłem Chodorkowskim, jednym z najbardziej prominentnych przeciwników Putina.

Polityk CDU, doświadczony i wpływowy poseł Bundestagu poznał K. niedługo po ataku Rosji na Ukrainę. Rosjanin skontaktował się z Hirtem i przedstawił jako opozycjonista w trudnej sytuacji. Christian Hirte, zatrudniając K. poprosił służby o zweryfikowanie jego wiarygodności. Usłyszał w odpowiedzi, że Rosjanin "może mieć powiązania z FSB", ale niekoniecznie musi to stanowić problem. Rok później jednak najgorsze podejrzenia dotyczące K. potwierdziły się, a niemieckie służby poprosiły polityka CDU, by ten nie zwalniał Rosjanina, bo ten może wyczuć, że jest pod obserwacją. K. został "po cichu" poinformowany, że jego stosunek pracy wygaśnie z końcem 2024 roku. Od tego momentu Konstantin K. był odsunięty od najważniejszych spraw niemieckiej polityki.

Konstantin K. Czyli człowiek Putina w Bundestagu

Jak informuje FAZ, życiorys K. nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego, kim naprawdę był lub nadal jest. W latach 2014-2016 pracował dla "organizacji pozarządowej", która w imieniu administracji prezydenckiej odpowiadała za stosunki z Abchazją, regionem, który odłączył się od Gruzji i który dla imperialnej polityki Kremla miał kluczowe znaczenie.

K. pracował także w stowarzyszeniach i organizacjach młodzieżowych kontrolowanych przez rząd rosyjski. W ramach spotkań Fundacji Adenauera K. brał czynny udział w rozmowach rosyjsko-niemieckich. Świadkowie jego działalności opisują go jako towarzyskiego i łatwo nawiązującego kontakty. Do Niemiec podróżował często i brał udział w spotkaniach z przedstawicielami "rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego". Rzecznik lidera rosyjskiej opozycji Chodorkowskiego poinformował, że biorąc pod uwagę przeszłość podejrzanego, zawsze on i jego współpracownicy byli ostrożni w rozmowach z K.

Co K. robił w Niemczech?

FAZ pisze, że K. miał możliwość wstępu do niemieckiego parlamentu "o każdej porze aż do końca 2024 roku". Niemiecki dziennik nazywa aferę wprost: Putin miał w Bundestagu człowieka, który kontaktował się z FSB, dzięki czemu rosyjskie władze mogły z pierwszej ręki pozyskiwać informacje o kontaktach parlamentu z rosyjską opozycją.

Hirte stara się łagodzić nieco ten koszmarny obraz i twierdzi, że K. "nie miał dostępu do danych biura poselskiego i Bundestagu". Ostateczne wpływy stracił pod koniec 2024 roku, ale jeszcze w październiku znalazł się wraz z Christianem Hirte na liście uczestników konferencji we Włoszech, poświęconej Rosji i zorganizowanej przez niemieckiego znanego historyka i publicystę Thomasa Kunze. K. jest wymieniony jako członek "Centrum Analiz i Strategii w Europie" (CASE) z siedzibą w Limassol na Cyprze.

Jak podaje FAZ, Kunze nie chciał skomentować swojej relacji z K.