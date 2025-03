Poniedziałek jest trudnym dniem na transportowej mapie Belgii. W kraju trwa strajk związany ze zmianami w systemie emerytalnym. Odwołane zostały wszystkie odloty ze stołecznego lotniska Zaventem i położonego pod Brukselą Charleroi. W stolicy działa tylko jedna linia metra, cztery linie tramwajowe i sześć autobusowych.

Pasażer mija tablicę odlotów na lotnisku Zaventem. Wszystkie połączenia zostały odwołane. / OLIVIER MATTHYS / PAP/EPA

Cisza na lotniskach...

Od poniedziałkowego poranka lotnisko Bruksela Zaventem wyglądało na opuszczone. Zarówno port lotniczy, jak i krajowe linie Brussels Airlines zawczasu powiadomiły pasażerów, że wszystkie 244 loty z Brukseli zostały tego dnia odwołane; do Zaventem przyjechało jedynie kilkoro pasażerów, którzy te informacje przegapili.

Zgodnie z zapowiedziami lotnisko przyjąć ma kilka samolotów lądujących w stolicy, ale ich liczba została mocno okrojona ze względu na braki personelu naziemnego i niemożność zapewnienia bezpieczeństwa przyjezdnym. Informacje dotyczące przylotów na stronie internetowej stołecznego lotniska w poniedziałek nie zostały zaktualizowane, dlatego pasażerowie muszą kontaktować się w tej sprawie z przewoźnikiem sami.

Podobnie sytuacja wygląda na podbrukselskim lotnisku Charleroi, obsługującym tanie linie lotnicze, gdzie w poniedziałek odwołane zostały wszystkie odloty i przyloty do Belgii.

...w komunikacji miejskiej...

Paraliż nie objął jednak wyłącznie lotnisk. W samej Brukseli działa tylko jedna z czterech linii metra - ta którą dojechać można do większości stołecznych szpitali - ale składy kursują z ograniczoną częstotliwością. Podobnie jak cztery z 13 linii tramwajowych i sześć z 35 dostępnych w Brukseli linii autobusowych. Lokalny przewoźnik STIB/MIVB doradził pasażerom, żeby śledzili bieżącą sytuację w mediach społecznościowych i zdecydowali się na alternatywne środki transportu, jak hulajnogi.

Sparaliżowana została w poniedziałek nie tylko Bruksela. We Flandrii wyjechała tylko połowa składów, w Walonii żaden autobus nie wyruszył na ulice miasta Charleroi, w pozostałych miejscowościach transport publiczny został uszczuplony o połowę.

...i w portach

Sparaliżowane są również porty - w samej Antwerpii 30 statków czeka na to, by wpłynąć do portu lub z niego wypłynąć, 11 jednostek stoi "uwięzionych" ma Morzu Północnym. Jak jednak donoszą belgijskie media, wiele firm żeglugowych przewidziało problemy i zgodziło się na to, by ich statki opuściły port wcześniej; stąd też wyraźnie zauważalne w ostatnich dniach natężenie ruchu morskiego.

Zmiany emerytalne nie podobają się Belgom

To już trzeci w tym roku strajk generalny związków zawodowych w Belgii. Podczas poprzednich także została odwołana większość lotów z i do stolicy kraju, ale wcześniej paraliż nie był aż tak drastyczny.

Media nazywają poniedziałkowy strajk poważną "pobudką" dla rządu premiera Barta De Wevera. Związkowcy protestują zwłaszcza przeciwko planom nowej koalicji rządzącej dotyczącym zmian w systemie emerytalnym, w tym, jeśli chodzi o metody obliczania emerytur urzędniczych, rezygnację ze specjalnych planów emerytalnych dla niektórych zawodów, w tym wojskowych czy policji i zniesienie automatycznej indeksacji płac.

Zmiany mają dotyczyć także możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. W planach koalicji jest też redukcja dostępu do zasiłków dla osób bezrobotnych.

Badanie opinii publicznej ujawniło, że strajki popiera średnio co drugi Belg.