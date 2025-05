W Nowym Jorku przyznano doroczne Nagrody Pulitzera, honorujące wybitne osiągnięcia w amerykańskim dziennikarstwie, literaturze, dramacie i muzyce. Wśród laureatów znaleźli się dziennikarze "The New York Times", "Washington Post", "Wall Street Journal" i agencji Reutera.

Redakcja "Washington Post" otrzymuje wiadomość o przyznanej Nagrodzie Pulitzera / TOM BRENNER / PAP/EPA

Co roku ponad 2500 zgłoszeń rywalizuje w 23 kategoriach. O 15 dziennikarskich nagród decyduje ponad 80 cenionych redaktorów, wydawców, pisarzy i pedagogów. Administratorka Nagród Pulitzera, Marjorie Miller, otwierając ceremonię, zwróciła uwagę na trudną sytuację mediów i wydawców w USA.

Po latach presji finansowej i zwolnień, w obliczu niebezpieczeństw związanych z relacjonowaniem wojen i katastrof, dziennikarze i pisarze stają przed nowymi wyzwaniami: nękaniem prawnym, zakazami publikacji i atakami na ich pracę oraz wiarygodność. Te działania mają na celu uciszenie krytyki, cenzurę lub manipulowanie historią - mówiła Miller.

Nagrody Pulitzera: Lista laureatów

W dziedzinie literatury nagrodzono Percivala Everetta za powieść "James", nowatorską reinterpretację "Przygód Hucka Finna", ukazującą absurdy rasowej supremacji i poszukiwanie wolności. Branden Jacobs-Jenkins otrzymał wyróżnienie za dramat "Purpose", opowiadający o losach afroamerykańskiej rodziny z wyższej klasy średniej, której ojciec odegrał kluczową rolę w Ruchu Praw Obywatelskich. Marie Howe wyróżniono za tom poezji zgłębiający uniwersalne doświadczenia samotności, śmiertelności i sacrum.

Dziennikarze "New York Timesa" zostali nagrodzeni m.in. za ujawnienie mechanizmów porażki USA w Afganistanie, relacjonowanie konfliktu w Sudanie (w tym zagranicznych wpływów i lukratywnego handlu złotem) oraz za serię zdjęć z próby zamachu na Donalda Trumpa.

"Washington Post" zdobył Pulitzery za reportaże śledcze obrazujące atak na Trumpa, wnikliwe komentarze o wpływowych osobach i instytucjach, a także za satyryczny komiks byłej rysowniczki gazety, która odeszła po odrzuceniu jej pracy wyśmiewającej uległość mediów i firm technologicznych wobec Trumpa.

Agencję Reuters uhonorowano za odważne ujawnienie regulacji w USA i za granicą, które przyczyniły się do taniej i powszechnej dostępności fentanylu, jednego z najgroźniejszych narkotyków na świecie i w Ameryce.

"The Wall Street Journal" zdobył nagrodę za kronikę politycznych i osobistych przemian Elona Muska, w tym jego zwrotu ku konserwatywnej polityce, używania narkotyków (legalnych i nielegalnych) oraz prywatnych rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Podcast "In the Dark" "The New Yorkera" został nagrodzony za "niestrudzone, pomimo przeszkód ze strony armii USA, czteroletnie śledztwo w sprawie jednej z najgłośniejszych zbrodni wojennych w Iraku - masakry 25 nieuzbrojonych irackich cywilów w Haditha".