Przekazał ostrzeżenie Rosji. Wiadomo, po co szef CIA poleciał do Moskwy

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Szef CIA John Ratcliffe odbył we wtorek niezapowiedzianą wizytę w Moskwie. Ze źródeł amerykańskiego dziennika „Wall Street Journal” wynika, że przekazał rosyjskim władzom ostrzeżenie przed ewentualną eskalacją przeciwko państwom NATO. Portal Politico informuje, że chodziło przede wszystkim o kraje bałtyckie.

„Wall Street Journal”, powołując się na osoby znające kulisy niezapowiedzianej podróży, napisał, że celem wizyty Johna Ratcliffe’a było „ostrzeżenie Rosji, by nie atakowała krajów NATO”. Gazeta nie podała dalszych szczegółów rozmów.

Dziennik przypomniał wcześniejsze oceny amerykańskiego wywiadu. Wynikało z nich, że Władimir Putin w najbliższych latach mógłby podjąć ograniczone działania przeciwko jednemu z krajów NATO, aby sprawdzić reakcję i determinację Sojuszu Północnoatlantyckiego.

„Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że Władimir Putin, pozostający pod presją w Ukrainie i kraju, może rozpocząć atak obejmujący wszystko - od cyberataku po niewielką inwazję lądową, prawdopodobnie na jeden z krajów bałtyckich” - napisała gazeta.

"Przyjeżdża się tam tylko po to”. Hipotezy dotyczące wizyty szefa CIA w Moskwie Wizyta szefa CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie wywołała falę komentarzy w Wielkiej Brytanii. Część ekspertów uważa, że mogła być związana z rosnącym ryzykiem rosyjskiej eskalacji wobec państw NATO, inni wskazują, że rozmowy mogły dotyczyć przede…

Politico: Chodziło o państwa bałtyckie i Iran

Doniesienia „WSJ” potwierdził portal Politico. Jeden z jego rozmówców przekazał, że spotkanie szefa CIA w Moskwie miało przede wszystkim służyć ostrzeżeniu Rosji przed wszelkimi działaniami eskalacyjnymi wobec Litwy, Łotwy i Estonii.

Według dwóch źródeł Politico, w tym brytyjskiego urzędnika, szef CIA miał także naciskać na Rosję, by ograniczyła wojskowe i gospodarcze wsparcie dla Iranu.

Trump: Wizyta była związana z Ukrainą

O podróż Ratcliffe’a pytany był w środę prezydent USA Donald Trump. Zaprzeczył, by jej celem było ostrzeżenie Rosji w sprawie możliwego ataku na NATO lub rozmowy o Iranie.

Trump określił wizytę jako „pół-rutynową” i zasugerował, że dotyczyła negocjacji w sprawie wojny w Ukrainie. Dodał, że „może z tego coś wyniknąć”.

Szef CIA przyleciał do Moskwy wojskowym samolotem transportowym, który po drodze zatrzymał się w Rydze. Była to pierwsza znana publicznie wizyta szefa CIA w rosyjskiej stolicy od 2021 roku. Wówczas ówczesny dyrektor agencji Bill Burns miał ostrzec Władimira Putina przed inwazją na Ukrainę.

Nie ma informacji, by Ratcliffe spotkał się we wtorek z rosyjskim przywódcą. Kreml przekazał, że do takiego spotkania nie doszło.