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Komisja Europejska nałożyła karę 471,9 mln euro na trzech największych producentów substancji zapachowych: Firmenich, Givaudan oraz International Flavors & Fragrances (IFF). Zdaniem KE w wyniku zmowy konsumenci w Europie mogli płacić więcej za kosmetyki i środki czystości. Ukarane koncerny przyznały się do winy.

Substancje zapachowe dostarczane przez te przedsiębiorstwa wykorzystywane są w tysiącach artykułów, jak szampony, dezodoranty czy proszki do prania.

Substancje zapachowe dostarczane przez te przedsiębiorstwa wykorzystywane są w tysiącach artykułów, jak szampony, dezodoranty czy proszki do prania. / Shutterstock

Większość obywateli zapewne o nich nie słyszała, ale ich produkty trafiają do każdego gospodarstwa domowego w Europie i poza nią - powiedziała na konferencji prasowej w Strasburgu wiceszefowa KE Teresa Ribera. Zauważyła, że substancje zapachowe dostarczane przez te przedsiębiorstwa wykorzystywane są w tysiącach artykułów codziennego użytku, jak szampony, dezodoranty czy proszki do prania.

Jak poinformowała polityczka, europejski rynek substancji zapachowych jest wart ponad 4 mld euro, a trzy ukarane koncerny odpowiadają za jego połowę.

Poufne informacje dotyczyły współpracy z Unileverem

Chodzi o szwajcarskie koncerny Firmenich i Givaudan oraz amerykański IFF. Jak ustaliła KE, firmy przez cztery lata - od marca 2019 r. do marca 2023 r. - wymieniały się poufnymi informacjami handlowymi, naruszając unijne przepisy dotyczące konkurencji. Zmowa obejmowała cały Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Wszystkie trzy przedsiębiorstwa wymieniały się informacjami dotyczącymi współpracy z koncernem Unilever, największym na świecie nabywcą substancji zapachowych wykorzystywanych w produktach konsumenckich. Dotyczyły one m.in. podwyżek cen, strategii negocjacyjnych oraz ewentualnego wprowadzenia dodatkowych opłat związanych z kosztami energii.

Firmy uzgadniały też, jak reagować na żądania Unilevera dotyczące ujawnienia informacji na temat składu mieszanek zapachowych i kosztów poszczególnych składników. Firmy uzgodniły też, że nie będą sobie podbierać pracowników odpowiedzialnych za współpracę z Unileverem.

Ponadto Givaudan i IFF wymieniały się informacjami dotyczącymi szerszej działalności w sektorze substancji zapachowych wykorzystywanych w kosmetykach, produktach gospodarstwa domowego oraz perfumach. Informowały się m.in. o planowanych podwyżkach cen i przebiegu negocjacji z klientami.

„Zerowa tolerancja wobec karteli”

Najwyższą karę, w wysokości 252,4 mln euro, KE nałożyła na Givaudan. Firmenich ma zapłacić 137,7 mln euro, a IFF - 81,9 mln euro.

Stosujemy politykę zerowej tolerancji wobec karteli w każdym sektorze – powiedziała Ribera.

Komisja wszczęła dochodzenie z własnej inicjatywy. W marcu 2023 r. przeprowadziła niezapowiedziane kontrole w siedzibach przedsiębiorstw, a w listopadzie 2025 r. formalnie wszczęła postępowanie.

Koncerny przyznały się do winy

Wszystkie trzy koncerny przyznały się do udziału w kartelu i zawarły ugodę z Komisją. W związku ze współpracą z KE obniżono im wysokość kar.

Dochodzenie prowadzono w ścisłej współpracy z organami ochrony konkurencji Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. Jak poinformowała Ribera, także Wielka Brytania zdecydowała w środę o ukaraniu firm.

Środki z kar nałożonych przez KE za naruszenie unijnych przepisów dotyczących konkurencji trafiają do budżetu UE, zmniejszając wysokość składek państw członkowskich w kolejnym roku.

Osoby i przedsiębiorstwa, które poniosły straty w wyniku zmowy, mogą dochodzić odszkodowań przed sądami krajowymi.