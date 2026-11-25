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W stadzie dzikich krów obserwowanym na terenie Czarnobylskiego Rezerwatu Biosfery doszło prawdopodobnie do zmiany układu sił. Dotychczasowy lider, Rjabko, pojawił się z uszkodzonym rogiem i – jak wynika z obserwacji – mógł przegrać rywalizację z samcem o imieniu Xi. W grze jest jeszcze samiec Trump, co dodatkowo wzmaga emocje byczej rywalizacji.

Pracownicy rezerwatu informują, że Xi stopniowo przejmuje kontrolę nad stadem. Wcześniej jego pozycja miała wzrosnąć po starciu z innym bykiem, Trumpem. Gdy Xi przez pewien czas nie było w grupie, rolę lidera przejął Rjabko.

Po powrocie Xi doszło najprawdopodobniej do konfrontacji między zwierzętami.

Podczas ostatniego spotkania ze stadem Rjabko miał zwracać uwagę opuszczoną głową, wyraźnie uszkodzonym i pochylonym prawym rogiem oraz innym niż wcześniej zachowaniem.

Według relacji rezerwatu jego dłuższa nieobecność w grupie i obrażenia mogą wskazywać na poważną walkę o dominację. Nie wykluczono, że zwierzę oddaliło się od stada, by odzyskać siły po urazie.

Stado ustawione przez Xi?

Zmiana ma dotyczyć nie tylko pozycji najważniejszego samca, ale także funkcjonowania całego stada. Xi ma wykazywać się zdolnościami przywódczymi, sprawiając, że krowy i młodsze byki podążają za jego sygnałami.

Po opadnięciu liści stado jest mniej ostrożne, co pozwala na dokładniejsze liczenie zwierząt i dokumentowanie ich zachowań. Tym razem grupa została zaobserwowana poza swoim zwyczajowym obszarem - relacjonują pracownicy Rezerwatu.

Na miejscu jest niewiele zielonej trawy. Część zwierząt prawdopodobnie zjadała porosty z powalonych drzew. Rezerwat wskazuje, że porosty są naturalnym elementem diety kopytnych żyjących na tym terenie.

Przed zimą kondycja zwierząt ma być dobra – obserwatorzy oceniają, że zgromadziły one wystarczające zapasy tłuszczu. Najbliższe miesiące będą jednak sprawdzianem zarówno dla nowego lidera - Xi, jak i całego stada z Trumpem i Rjabko tuż za plecami przywódcy.

Od strefy katastrofy do przyrodniczego fenomenu

Czterdzieści lat po awarii elektrowni jądrowej Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery pozostaje jednym z najbardziej niezwykłych laboratoriów ekologicznych na świecie. Obszar o powierzchni ponad 226 tysięcy hektarów pokazuje, jak szybko dzika przyroda odradza się po wycofaniu człowieka, choć dziś mierzy się z nowymi zagrożeniami wynikającymi z wojny.

Utworzony w 2016 roku rezerwat obejmuje większość ukraińskiej strefy wykluczenia wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Przez dekady brak działalności rolniczej, łowiectwa i stałego osadnictwa przekształcił dawne tereny przemysłowe oraz wsie w dziki ekosystem Polesia.

Badania prowadzone na terenie rezerwatu potwierdzają niezwykłą różnorodność biologiczną tego obszaru. W lasach, na mokradłach oraz opuszczonych terenach osadniczych występuje ponad 300 gatunków kręgowców, w tym wilki, rysie, niedźwiedzie brunatne, żubry oraz sprowadzone tu pod koniec lat 90. konie Przewalskiego.

Choć przez lata głównym przedmiotem zainteresowania badaczy był wpływ podwyższonego promieniowania na adaptację organizmów, od 2022 roku największym zagrożeniem dla rezerwatu stały się skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zniszczona infrastruktura (w tym mosty), ruchy wojsk oraz zaminowanie części terenów znacząco utrudniają regularny monitoring przyrodniczy i stanowią bezpośrednie niebezpieczeństwo dla dzikich zwierząt, w tym populacji koni Przewalskiego. Strefa pozostaje również zamknięta dla ruchu turystycznego.