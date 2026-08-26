Szef CIA nie spotkał Putina. Prawdopodobnie wyjechał wcześniej niż planowano

RMF24

Dyrektor CIA John Ratcliffe miał podczas wizyty w Moskwie spotkać się z wysokimi rangą przedstawicielami rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa – wynika z niepotwierdzonych informacji publikowanych przez kanał VChK-OGPU. Do rozmowy z Władimirem Putinem prawdopodobnie nie doszło.

VChK-OGPU podał, powołując się na własne źródło, że w spotkaniu z Ratcliffe'em uczestniczyli Iwan Tkaczew, szef Trzeciej Służby FSB, czyli Departamentu Kontrwywiadu Wojskowego, oraz Aleksiej Komkow, kierujący Piątą Służbą FSB - to struktura odpowiedzialna za wywiad zagraniczny Federacji Rosyjskiej. Obie formacje są bezpośrednio związane z działaniami rosyjskich służb w kontekście wojny przeciwko Ukrainie.

Spotkanie z Putinem niepotwierdzone

Kanał informuje, że ewentualne powodzenie rozmów z przedstawicielami FSB mogło otworzyć drogę do spotkania dyrektora CIA z Władimirem Putinem. Nie ma jednak potwierdzenia, czy taka rozmowa się odbyła.

Jak podaje VChK-OGPU, gdyby rozmowy między szefami wywiadów przebiegły pomyślnie, do spotkania Ratcliffe'a z Putinem prawdopodobnie by doszło.

„Po rozmowach z przedstawicielami FSB takie spotkanie najwyraźniej uznano za niewskazane” - napisano.

Według doniesień szef CIA wyjechał wcześniej, niż planowano.

W dniu wizyty amerykańskiej delegacji rosyjskie źródła informowały, że Putin odwołał spotkania, które miał zaplanowane w kalendarzu.

Tajemnicza wizyta w Moskwie

Niezapowiedziana wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe’a w Moskwie wywołała falę komentarzy i spekulacji. Brytyjscy eksperci wskazują, że rozmowy z przedstawicielami rosyjskich władz mogły dotyczyć ostrzeżenia Kremla przed eskalacją wobec NATO, wsparcia Rosji dla Iranu lub działań hybrydowych wymierzonych w państwa Sojuszu. Oficjalne szczegóły wizyty nie zostały ujawnione.

John Ratcliffe przyleciał do Moskwy we wtorek. Amerykańskie media podały, że spotkał się z przedstawicielami rosyjskich władz, jednak ani strona amerykańska, ani rosyjska nie poinformowały o celu rozmów.

„Times” i wielu innych komentatorów przypomnieli, że poprzednia wizyta szefa CIA w Moskwie odbyła się trzy miesiące przed rozpoczęciem przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

VChK-OGPU, to anonimowy rosyjskojęzyczny kanał informacyjny działający głównie w komunikatorze Telegram. Kanał publikuje przede wszystkim przecieki i nieoficjalne informacje dotyczące rosyjskich służb, policji, władz, oligarchów oraz spraw kryminalnych. Zyskał rozpoznawalność dzięki doniesieniom, które bywały później potwierdzane przez inne źródła.