RMF24

Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej zmiany w podatkach. Chodzi m.in. podwyższenie progu podatkowego i zwiększenie CIT dla firm z przychodami powyżej 50 mln euro. Premier przypomniał, że prezydent, który pełni ten urząd od 16 miesięcy, zawetował do tej pory 50 ustaw.

Tusk - w opublikowanym nagraniu na swoim kanale na portalu Youtube - wymienił wszystkie zawetowane przez prezydenta ustawy i dodał, że „to absolutny rekord w historii Polski”. Podkreślił, że 50. weto dotyczyło podatków.

I teraz czekamy w wielkim napięciu, czy będzie weto nr 51 w najbliższych godzinach, dotyczące też ustawy podatkowej - mówił szef rządu.

Nowe progi podatkowe – kto może zyskać?

Przedmiotem sporu jest ustawa, która przewiduje podwyższenie pierwszego progu podatkowego z 120 do 130 tys. złotych. Stawka podatku w tym progu pozostaje na poziomie 12 procent. Nowością jest wprowadzenie kolejnego progu – od 130 do 150 tys. zł, gdzie podatek wyniesie 24 procent. Dochody powyżej 150 tys. zł nadal będą opodatkowane stawką 32 procent. Rząd przekonuje, że na zmianach skorzysta nawet 3,5 miliona podatników, co – jak podkreśla premier – oznacza realne korzyści dla około 5 milionów obywateli.

Wyższy CIT dla największych firm

Nowelizacja ustawy podatkowej to nie tylko zmiany w PIT. Rząd chce także podnieść stawkę CIT dla firm, których roczne przychody przekraczają 50 milionów euro – z obecnych 19 proc. do 22 procent.

To rozwiązanie ma przynieść dodatkowe wpływy do budżetu państwa i – jak argumentuje premier – nie dotknie drobnych przedsiębiorców, a jedynie największe korporacje.

Premier: To nie jest ustawa dla bogaczy

Donald Tusk w swoim wystąpieniu stwierdza, że podniesienie progów podatkowych to ulga dla zwykłych Polaków, w tym nauczycieli, pielęgniarek i przedstawicieli wielu innych zawodów.

Podwyżki są zżerane przez podatek, stąd konieczność podniesienia progów – tłumaczy premier. Jego zdaniem, weto prezydenta w tej sprawie byłoby niepotrzebne i szkodliwe.

Co zrobi prezydent?

Zgodnie z konstytucją, prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji: może podpisać ustawę, zawetować ją lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. W kuluarach mówi się, że Karol Nawrocki wciąż się waha. Premier Tusk apeluje: „Prawo prezydenta do weta jest bezdyskusyjne. Tak mówi konstytucja. Ale weto nie może być narzędziem niszczenia państwa”.