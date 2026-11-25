RMF24

O podjęcie pilnych działań w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi w LG Electronics, Curtis, Top Run Poland i Heesung Elektronics Poland apelują do rządu, wojewody, marszałka województwa i parlamentarzystów radni powiatu mławskiego. Pracę w wymienionych firmach może stracić aż 759 osób.

„Jeden z najpoważniejszych kryzysów na lokalnym rynku”

Wniosek w sprawie apelu złożył starosta mławski Witold Okumski. Zawarte w nim stanowisko w sprawie podjęcia działań na rzecz wsparcia osób, które utracą zatrudnienie w wyniku zwolnień grupowych oraz przedsiębiorców z powiatu, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, radni powiatu przyjęli jednogłośnie.



Z wnioskiem o przegłosowanie takiego apelu zwrócił się starosta mławski Witold Okumski. Zawarte w nim stanowisko w sprawie podjęcia działań na rzecz wsparcia osób, które utracą zatrudnienie w wyniku zwolnień grupowych oraz przedsiębiorców z powiatu, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, radni powiatu przyjęli jednogłośnie.

Starosta zdecydował się na apel, bo ocenił, że powiat „stanął w obliczu jednego z najpoważniejszych kryzysów na lokalnym rynku pracy od wielu lat”. Zaznaczył, że do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęły w ostatnim czasie cztery zawiadomienia o zamiarze zwolnień grupowych, które złożyły działające na terenie powiatu spółki z branży elektronicznej, w tym LG Electronics, Curtis, Top Run Poland i Heesung Elektronics Poland.

Z przekazanych nam informacji wynika, że w związku z planowanymi działaniami pracę może stracić łącznie aż 759 osób - podkreślił Okumski. Zwrócił uwagę, że ostateczna skala redukcji zatrudnienia może ulec zmianie.

Dodał, że „jest to sytuacja bez precedensu, niezwykle poważna, która wymaga podjęcia pilnych działań”.

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ciężar konsekwencji restrukturyzacji największych zakładów pracy zostanie przeniesiony wyłącznie na pracowników, lokalnych przedsiębiorców i samorządy - oświadczył starosta mławski.

Samorządowiec przypomniał, że LG Electronics, Curtis, Top Run Poland i Heesung Elektronics Poland „od wielu lat stanowią istotny element rozwoju gospodarczego Mławy i całego regionu północnego Mazowsza”. Wspomniał też, że skutki planowanych zwolnień grupowych mogą dotknąć również podmioty kooperujące i świadczące usługi, w tym np. transportowe.

W konsekwencji zagrożona może zostać stabilność ekonomiczna wielu ludzi oraz dalszych rozwój gospodarczy całego powiatu mławskiego regionu północnego Mazowsza - ocenił Okumski.

Samorządowcy chcą, by rządzący ograniczyli negatywne skutki zwolnień

Starosta mławski zaznaczył, że skala problemu przekracza możliwości finansowe i organizacyjne powiatu mławskiego, samej Mławy oraz okolicznych gmin i „dlatego wymaga pilnej, zdecydowanej i skoordynowanej reakcji państwa”. Odczytując apel, wyjaśnił, że jest on skierowany do premiera, ministrów finansów i gospodarki oraz pracy, rodziny i polityki socjalnej, jak również do wojewody mazowieckiego i marszałka tego województwa, parlamentarzystów z regionu, a także do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

W apelu radni powiatu mławskiego zwrócili się o podjęcie niezwłocznych działań przez administrację rządową i samorządową oraz odpowiednie instytucje, aby ograniczyć negatywne skutki społeczne i gospodarcze planowanych zwolnień grupowych. Jak wspomniano w stanowisku, chodzi m.in. o pomoc osobom tracącym zatrudnienie polegającą na uruchomieniu specjalnego programu aktywizacji zawodowej, a także o uruchomienie dodatkowych środków z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz programów wsparcia dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

W apelu zawarto również postulat zorganizowania spotkania przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, samorządów i instytucji odpowiedzialnych za rynek pracy „w celu wypracowania konkretnych rozwiązań dla powiatu mławskiego”.

Podkreślono też, iż oczekiwane jest objęcie tego powiatu „szczególnym programem wsparcia gospodarczego i zatrudnieniowego” oraz podjęcie działań na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów i tworzenia alternatywnych miejsc pracy.

Polska firma przejmie część pracowników?

O zamiarze zwolnień grupowych w LG Electronics, Curtis, Top Run Poland i Heesung Elektronics Poland powiat został poinformowany w ubiegłym tygodniu. Od tego czasu podjęte zostały już rozmowy z jednym z najważniejszych zakładów na tamtejszym rynku pracy, spółką Wipasz, a ich efektem jest deklaracja o możliwości zatrudnienia osób zwalnianych z LG Electronics, co może wymagać m.in. przekwalifikowania i wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy.

W obliczu tego dramatu, jaki jest, to jest dobra informacja, ponieważ jest to perspektywa utrzymania miejsca pracy, utrzymania swoich dochodów, utrzymania swojej rodziny. To dobrze, że znajduje się stabilny, polski przedsiębiorca na rynku pracy, który ma możliwości, żeby tak ogromną rzeszę pracowników zatrudnić - stwierdził Okumski. Zaznaczył, że w planach spółki jest uruchomienie nowej inwestycji, dzięki której do końca 2028 r. Wipasz będzie w stanie zatrudnić dodatkowe 500 osób.

Według zapowiedzi zwolnień grupowych, w LG Electronics mają objąć 460 osób, w Curtis - 80, w Top Run Poland - 131, a w Heesung Elektronics Poland - 88. Pracownicy zatrudnieni w tych spółkach to w większości mieszkańcy Mławy, powiatu mławskiego, a także powiatów ościennych.