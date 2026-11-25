RMF24

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Ministerstwo Zdrowia szykuje kolejną cyfrową zmianę. Po e-recepcie i Internetowym Koncie Pacjenta czas na elektroniczną kartę pacjenta. Według pomysłodawców nowe rozwiązanie ma ułatwić życie pacjentom, ograniczyć błędy lekarskie i usprawnić opiekę medyczną – również poza granicami kraju.

Jakie informacje zostaną zapisane na karcie?

Zgodnie z dokumentem w karcie mają być gromadzone najważniejsze dane medyczne, w tym m.in. dot. grupy krwi, alergii, przebytych operacji, chorób przewlekłych czy rzadkich, na które cierpi pacjent. Zbiór danych ma także obejmować wszczepione implanty, przyjmowane leki czy przebyte szczepienia.

Poza szczegółowym zakresem danych zawartych w karcie projekt rozporządzenia określa sposób i zakres tłumaczenia danych przekazywanych innych państwom Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz sposób odbierania danych pacjentów z tych krajów leczących się w Polsce.

Wygodniej za granicą

„Wprowadzenie przedmiotowego rozporządzenia przyczyni się do zwiększenia efektywności udzielanych pacjentowi świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku pacjentów korzystających z opieki medycznej w innym państwie członkowskim UE. W chwili obecnej pacjent może w innym państwie członkowskim UE zrealizować już receptę. Wdrożenie natomiast Patient Summary pozwoli na jeszcze wygodniejsze i efektywne korzystanie z opieki medycznej w wymiarze transgranicznym” - napisano w ocenie skutków regulacji.

Z kolei Centrum e-Zdrowia podało na swojej stronie, że po wdrożeniu we wrześniu 2022 roku transgranicznej e-recepty Patient Summary (PS) jest kolejną transgraniczną e-usługą.

„Patient Summary (PS), czyli Skrócona Karta Zdrowia Pacjenta zawiera informacje na temat ważnych aspektów zdrowotnych, takich jak grupa krwi, alergie, aktualnie przyjmowane leki, choroby przewlekłe, operacje czy wszczepione urządzenia. PS pomoże lekarzom opracować odpowiednie leczenie, uniknąć potencjalnego ryzyka i pokonać bariery językowe. Wdrożenie Patient Summary wraz z innymi transgranicznymi e-usługami zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, zwłaszcza tych, którzy często podróżują w ramach krajów Unii i EFTA” - napisano na stronie Centrum e-Zdrowia.

Docelowo wdrożenie karty pacjenta ma umożliwić sprawną opiekę transgraniczną, ponieść poziom bezpieczeństwa pacjentów przez zmniejszenie częstotliwości występowania błędów medycznych, umożliwić personelowi medycznemu łatwy dostęp do informacji ratujących życie w sytuacjach awaryjnych, a także ograniczyć powtarzanie procedur diagnostycznych.

Wprowadzenie elektronicznej karta pacjenta ma stanowić kolejny etap rozbudowy systemu e-zdrowia po e-recepcie, e-skierowaniu i Internetowym Koncie Pacjenta.