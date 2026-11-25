RMF24

Adam C. skazany na 30 lat, Sebastian W. - na 21 lat więzienia. Utrudniająca śledztwo Sandra S. usłyszała wyrok jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Ukraińca Mykoli S. w Rokicinach na Pomorzu doszło w maju 2024 roku. W Sądzie Okręgowym w Słupsku zapadły dziś wyroki.

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami ze względu na interes prywatny dzieci Adama i Sandry C. W środę pięcioosobowy skład orzekający pod przewodnictwem sędziego Jarosława Turczyna wydał wyrok.

Do zbrodni doszło w nocy z 11 na 12 maja 2024 r. w Rokicinach w powiecie bytowskim na Pomorzu, w gospodarstwie rolnym należącym do oskarżonych małżonków Adama i Sandry C. Udział w zabójstwie miał ich pracownik, trzeci z oskarżonych Sebastian W.

30 lat więzienia dla Adama C.

39-letni Adam C. został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na karę łączną 30 lat więzienia, o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać po odbyciu 20 lat kary. Sąd pozbawił go praw publicznych na 10 lat.

Przed sądem odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i z motywów zasługujących na szczególne potępienie swojego pracownika 48-letniego Ukraińca Mykoli S. oraz za znęcanie się nad nim i jeszcze innym pracownikiem na wiele miesięcy przed zabójstwem.

Jego wspólnik w zbrodni 36-letni Sebastian W. usłyszał wyrok 21 lat więzienia. To kara łączna za zabójstwo i oszustwa na szkodę swojego ojca i instytucji finansowych. Sąd pozbawił go także praw publicznych na 10 lat.

37-letnią Sandrę C. sąd uniewinnił od zarzutu nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu Ukraińcowi. Uznał ją winną utrudniania postępowania, pomocnictwa w zacieraniu śladów i skazał na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

Sąd orzekł od Adama C. i Sebastiana W. solidarnie na rzecz dwóch członków rodziny pokrzywdzonego odpowiednio 100 tys. zł i 50 tys. zł zadośćuczynienia. Nakazał Sebastianowi W. naprawienie szkody. Oszukani przez niego mają odzyskać łącznie ponad 68 tys. zł.

Oskarżeni mają pokryć koszty procesu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Stan faktyczny sąd oparł na bardzo drobiazgowej dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu przygotowawczym. (…) Sąd analizował materiał dowodowy, mając na uwadze, że obaj oskarżeni podają wersje, pomawiając się wzajemnie – powiedział sędzia Daniel Żegunia w ustnych motywach wyroku.

Sebastian W. w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Fot. Piotr Kowala. / PAP

Oskarżenia o kradzież i szpiegowanie, potem tortury i pożar

Ustalenia jednoznacznie wskazały, że do zbrodni doszło w nocy z 11 na 12 maja 2024 r. w gospodarstwie rolnym małżeństwa C. w Rokicinach. Adam C. biesiadował przy ognisku z pracownikami, z Mykolą S. i Sebastianem W. Na chwilę dołączyła do nich Sandra C. z dziećmi. W pewnym momencie doszło do kłótni, do nieuzasadnionych oskarżeń o kradzież i o szpiegostwo kierowanych przez Adama C. do Ukraińca. Gdy Mykola S. zaprzeczał, Adam C. uznał, że wymusi od niego przyznanie się do winy. Sposobem miały być tortury.

Z Sebastianem W. skrępowanego Ukraińca podwiesili nad ziemią za szyję przy pomocy linki holowniczej oraz wyciągarki w hali garażowej. W ruch poszedł ośmiokilogramowy młotek. Odciętego już od liny Ukraińca oblali benzyną, Sebastian W. podał Adamowi zapalniczkę, a ten podpalił pokrzywdzonego.

Ukrainiec zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do częściowego zwęglenia jego ciała.

Sandra C. na polecenie męża zniszczyła nagrania z kamery monitoringu.

Hala garażowa zajęła się ogniem. Przybyli do gaszenia pożaru strażacy znaleźli w budynku zwłoki Mykoli S. Na miejscu zdarzenia śledczy pod nadzorem Prokuratury rejonowej w Lęborku pracowali przez 16 godzin, podejrzewając, że doszło tam do zbrodni.