Jak przekazała rodzina, Veruschka zmarła we wtorek. Według dziennika „Bild” w ostatnich chwilach towarzyszyli jej krewni i przyjaciele.
W ostatnich latach życia mieszkała w Berlinie, z dala od medialnego rozgłosu. Nadal utrzymywała kontakt z młodymi artystami i współpracowała z nimi. Część jej majątku przekazano do Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu.
Ikona mody i aktorka z „Powiększenia”
Vera von Lehndorff wywarła znaczący wpływ na fotografię mody w latach 60. Jej charakterystyczny, wyrazisty wizerunek oraz odważne stylizacje zapewniły jej międzynarodową rozpoznawalność.
Popularność poza światem mody przyniosła jej także rola w filmie „Powiększenie” w reżyserii Michelangelo Antonioniego.
„Vogue” zwrócił uwagę, że wyjątkowość niemieckiej modelki polegała na niechęci do zamykania się w jednym, ustalonym obrazie własnej urody. „Veruschka potrafiła prezentować się jako władcza i figlarna, drapieżna i kocia, androgyniczna albo skrajnie kobieca” – podkreślił magazyn.
Dzieciństwo w Sztynorcie i rodzinna tragedia
Vera von Lehndorff urodziła się 14 maja 1939 roku w Królewcu. Wczesne dzieciństwo spędziła w pałacu rodu Lehndorffów w Sztynorcie na Mazurach, obecnie leżącym w gminie Węgorzewo.
Jej ojciec, hrabia Heinrich von Lehndorff-Steinort, uczestniczył w spisku z 20 lipca 1944 roku, którego celem było zabicie Adolfa Hitlera. Po nieudanym zamachu został stracony. Vera, jej matka oraz siostry trafiły później do obozów i nazistowskiego domu dziecka.
W 2007 roku Veruschka odwiedziła Sztynort. Powrót do rodzinnej posiadłości stał się początkiem jej zaangażowania w ratowanie i remont niszczejącego pałacu.
Znalazłam, można powiedzieć, swój dom – choć przez całe życie nie miałam poczucia, że gdziekolwiek jestem u siebie – mówiła w 2011 roku w wywiadzie cytowanym przez dpa.