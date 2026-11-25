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W Berlinie zmarła Vera von Lehndorff, znana jako Veruschka – modelka, aktorka i ikona mody lat 60., uznawana za pierwszą niemiecką supermodelkę. Miała 87 lat – poinformowała w środę agencja dpa.

Veruschka prezentuje kreację projektantki mody Esther Perbandt podczas berlińskiego Tygodnia Mody w roku 2017 (fot. TOBIAS SCHWARZ)

Veruschka prezentuje kreację projektantki mody Esther Perbandt podczas berlińskiego Tygodnia Mody w roku 2017 (fot. TOBIAS SCHWARZ) / AFP/East News

Jak przekazała rodzina, Veruschka zmarła we wtorek. Według dziennika „Bild” w ostatnich chwilach towarzyszyli jej krewni i przyjaciele.

W ostatnich latach życia mieszkała w Berlinie, z dala od medialnego rozgłosu. Nadal utrzymywała kontakt z młodymi artystami i współpracowała z nimi. Część jej majątku przekazano do Muzeum Prus Wschodnich w Lüneburgu.

Ikona mody i aktorka z „Powiększenia”

Vera von Lehndorff wywarła znaczący wpływ na fotografię mody w latach 60. Jej charakterystyczny, wyrazisty wizerunek oraz odważne stylizacje zapewniły jej międzynarodową rozpoznawalność.

Popularność poza światem mody przyniosła jej także rola w filmie „Powiększenie” w reżyserii Michelangelo Antonioniego.

„Vogue” zwrócił uwagę, że wyjątkowość niemieckiej modelki polegała na niechęci do zamykania się w jednym, ustalonym obrazie własnej urody. „Veruschka potrafiła prezentować się jako władcza i figlarna, drapieżna i kocia, androgyniczna albo skrajnie kobieca” – podkreślił magazyn.

Dzieciństwo w Sztynorcie i rodzinna tragedia

Vera von Lehndorff urodziła się 14 maja 1939 roku w Królewcu. Wczesne dzieciństwo spędziła w pałacu rodu Lehndorffów w Sztynorcie na Mazurach, obecnie leżącym w gminie Węgorzewo.

Jej ojciec, hrabia Heinrich von Lehndorff-Steinort, uczestniczył w spisku z 20 lipca 1944 roku, którego celem było zabicie Adolfa Hitlera. Po nieudanym zamachu został stracony. Vera, jej matka oraz siostry trafiły później do obozów i nazistowskiego domu dziecka.

W 2007 roku Veruschka odwiedziła Sztynort. Powrót do rodzinnej posiadłości stał się początkiem jej zaangażowania w ratowanie i remont niszczejącego pałacu.

Znalazłam, można powiedzieć, swój dom – choć przez całe życie nie miałam poczucia, że gdziekolwiek jestem u siebie – mówiła w 2011 roku w wywiadzie cytowanym przez dpa.