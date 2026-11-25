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Prezydent Karol Nawrocki przybył w środę do Chile, gdzie złoży trzydniową oficjalną wizytę. W jej ramach m.in. spotka się ze swoim chilijskim odpowiednikiem Jose Antonio Kastem, odwiedzi też kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM, a także zobaczy miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powitalnych na lotnisku w Buenos Aires. Fot. Mikołaj Bujak/KPRP

Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości powitalnych na lotnisku w Buenos Aires. Fot. Mikołaj Bujak/KPRP / PAP

Prezydent Karol Nawrocki od poniedziałku do wtorku przebywał z oficjalną wizytą w Argentynie. Stamtąd udał się do Chile.

Plan wizyty Nawrockiego w Chile

W środę w stolicy Santiago prezydent Nawrocki wręczy odznaczenia przedstawicielom lokalnej Polonii. W czwartek ma złożyć wieniec pod pomnikiem generała Bernardo O’Higginsa. Później spotka się z prezydentem Jose Antonio Kastem. Obu prezydentów czekają rozmowy w wąskim gronie, rozmowy plenarne oraz spotkanie z mediami.

W czwartek planowane jest też spotkanie prezydenta Nawrockiego z sekretarzem wykonawczym CEPAL, czyli Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Funkcję tę pełni Jose Manuel Salazar-Xirinachs.

Natomiast w piątek prezydent odwiedzi kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM, a także miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.

Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie wizyta w Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, położonym na wzgórzu Cerro Murphy w Chile.

Największa inwestycja, jaką Polska ma poza granicami

Jak przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, podczas wizyty w Chile poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa energetycznego oraz globalnych wyzwań w zakresie gospodarki i demografii.

Rozmowy, jak zaznaczył Przydacz, będą dotyczyły m.in. współpracy geologicznej i wydobywczej obu państw.

Chile jest miejscem, gdzie polska firma wydobywcza, spółka Skarbu Państwa KGHM rozlokowała największą swoją inwestycję, jaką w ogóle Polska ma poza granicami swojego kraju. Więc potrzebna jest także dobra wola polityczna do tego, by ta inwestycja mogła być prowadzona z sukcesem – podkreślił prezydencki minister.

Kolejnym tematem rozmów będzie współpraca naukowa i wizyta w obserwatorium astronomicznym.

W Chile rozmowy będą dotyczyły także współpracy gospodarczej, handlowej. To ważny partner, ważny rynek i miejsce, gdzie wydobywa się wiele metali ziem rzadkich. Cały świat o tym rozmawia. Polska jest tam obecna, ma swoją markę i swoje doświadczenia - podkreślił Przydacz.