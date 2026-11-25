Prezydent Karol Nawrocki od poniedziałku do wtorku przebywał z oficjalną wizytą w Argentynie. Stamtąd udał się do Chile.
Plan wizyty Nawrockiego w Chile
W środę w stolicy Santiago prezydent Nawrocki wręczy odznaczenia przedstawicielom lokalnej Polonii. W czwartek ma złożyć wieniec pod pomnikiem generała Bernardo O’Higginsa. Później spotka się z prezydentem Jose Antonio Kastem. Obu prezydentów czekają rozmowy w wąskim gronie, rozmowy plenarne oraz spotkanie z mediami.
W czwartek planowane jest też spotkanie prezydenta Nawrockiego z sekretarzem wykonawczym CEPAL, czyli Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych ds. Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Funkcję tę pełni Jose Manuel Salazar-Xirinachs.
Natomiast w piątek prezydent odwiedzi kopalnię miedzi i molibdenu Sierra Gorda, w której udziały ma polski KGHM, a także miejsce budowy Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu.
Ostatnim punktem wizyty prezydenta będzie wizyta w Obserwatorium Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk, położonym na wzgórzu Cerro Murphy w Chile.
Największa inwestycja, jaką Polska ma poza granicami
Jak przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz, podczas wizyty w Chile poruszone zostaną tematy bezpieczeństwa energetycznego oraz globalnych wyzwań w zakresie gospodarki i demografii.
Rozmowy, jak zaznaczył Przydacz, będą dotyczyły m.in. współpracy geologicznej i wydobywczej obu państw.
Chile jest miejscem, gdzie polska firma wydobywcza, spółka Skarbu Państwa KGHM rozlokowała największą swoją inwestycję, jaką w ogóle Polska ma poza granicami swojego kraju. Więc potrzebna jest także dobra wola polityczna do tego, by ta inwestycja mogła być prowadzona z sukcesem – podkreślił prezydencki minister.
Kolejnym tematem rozmów będzie współpraca naukowa i wizyta w obserwatorium astronomicznym.
W Chile rozmowy będą dotyczyły także współpracy gospodarczej, handlowej. To ważny partner, ważny rynek i miejsce, gdzie wydobywa się wiele metali ziem rzadkich. Cały świat o tym rozmawia. Polska jest tam obecna, ma swoją markę i swoje doświadczenia - podkreślił Przydacz.