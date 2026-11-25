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W Monitorze Polskim opublikowano uchwałę Rady Ministrów w sprawie podjęcia środków niezbędnych do zapobieżenia sytuacji kryzysowej związanej z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Rząd stwierdził, że „funkcjonowanie TK jest zagrożone wstrzymaniem przez NBP zleceń płatniczych”.

W uchwale stwierdzono, że funkcjonowanie TK jest „poważnie zagrożone w sferze realizacji wydatków budżetowych wskutek wstrzymania przez Narodowy Bank Polski wszelkich zleceń płatniczych dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego”.

Dodano, że „w związku z sytuacją kryzysową związaną z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego” Rada Ministrów uznaje za konieczne podjęcie przez premiera i ministra finansów „adekwatnych działań” w celu m.in. ochrony interesów Skarbu Państwa.

Wykonanie uchwały powierzono premierowi oraz ministrowi finansów i gospodarki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Korwin-Piotrowska i Glapiński piszą do NBP

W ostatni piątek NBP zwrócił się do Święczkowskiego i Korwin-Piotrowskiej, aby w celu rozstrzygnięcia sporu o zarządzanie rachunkami TK skierowali powództwa do sądu. „Proszę o niezwłoczne wystąpienie do właściwego sądu z powództwem o ustalenie wraz z wnioskiem o udzielenie stosownego zabezpieczenia oraz poinformowanie NBP o podjętych w sprawie działaniach nie później niż do dnia 27 listopada br.” – napisano w obu pismach wysyłanych przez NBP.

W odpowiedzi na to Korwin-Piotrowska w swoim piśmie zaznaczyła, że „powództwo o ustalenie nie służy abstrakcyjnemu rozstrzyganiu sporów o wykonywanie funkcji w organie konstytucyjnym”. „Jego dopuszczalność i zasadność zależą od przedmiotu żądania oraz istnienia interesu prawnego w ustaleniu określonego stosunku prawnego lub prawa. Czym innym jest spór o wykonanie umowy rachunku bankowego, czym innym zaś żądanie wskazania przez sąd cywilny osoby uprawnionej do wykonywania kompetencji prezesa Trybunału” - wskazała.

Jednocześnie wyznaczyła prezesowi NBP termin trzech dni roboczych na przekazanie stanowiska w sprawie. „Stanowisko to powinno określać podstawę prawną, zakres i przyczyny każdego nadal stosowanego ograniczenia, a także wyjaśniać, dlaczego nie wystarczają rozwiązania mniej dolegliwe” - napisała.

Także w piśmie pełnomocnika Święczkowskiego wezwano NBP do udostępnienia w terminie trzech dni dokumentacji stanowiącej podstawę decyzji o wstrzymaniu obsługi rachunku TK. „Prezes TK nie ma obowiązku pozywać Banku po to, aby dowieść, że Prezydent RP skutecznie wykonał przysługującą mu prerogatywę” - czytamy w tym piśmie w odniesieniu do aktu powołania Święczkowskiego na prezesa TK.