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Czy już wkrótce każdy polski senior za kierownicą będzie musiał regularnie odwiedzać lekarza? Takie pytanie zadaje sobie dziś wielu kierowców po 65. roku życia. Wszystko przez unijną dyrektywę 2025/2205, która daje państwom członkowskim możliwość skrócenia ważności prawa jazdy dla starszych osób. Zmiany mają wejść w życie najpóźniej do 2029 roku, a ich celem jest poprawa bezpieczeństwa na europejskich drogach.

Jak przypomina Dziennik.pl, Komisja Europejska nie ukrywa, że chce radykalnie ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych wypadków – do 2030 roku o połowę, a do 2050 roku niemal do zera. To właśnie dlatego Parlament Europejski przyjął kompromisowe rozwiązania dotyczące starszych kierowców. Zgodnie z nowymi przepisami, państwa członkowskie mogą, ale nie muszą, skrócić ważność prawa jazdy po ukończeniu 65 lat i wprowadzić obowiązkowe badania co 5 lat.

Polacy chcą zmian

Jak pokazuje najnowszy sondaż Rankomat.pl, którego wyniki przybliża Dziennik.pl. aż 76 procent Polaków popiera obowiązkowe badania lekarskie dla starszych kierowców. Najczęściej wskazywane powody to pogarszający się z wiekiem wzrok, słuch i refleks, a także troska o bezpieczeństwo na drogach. Wiele osób przyznaje, że badania mogłyby zdejmować z rodzin trudny obowiązek przekonywania seniorów do rezygnacji z prowadzenia auta.

Co ciekawe, aż 22 proc. respondentów zna osobę starszą, która – ich zdaniem – nie powinna już siadać za kierownicą. Z drugiej strony, przeciwnicy zmian podkreślają, że wiek nie zawsze idzie w parze z brakiem umiejętności, a przymusowe badania mogą prowadzić do wykluczenia społecznego, zwłaszcza poza dużymi miastami.

Ministerstwo Infrastruktury: Cztery scenariusze dla Polski

Polski rząd nie musi wprowadzać zmian, ale ma taką możliwość. Jak wskazuje Dziennik.pl, Ministerstwo Infrastruktury wskazuje cztery możliwe ścieżki:

- Wprowadzenie obowiązkowych, częstszych badań lekarskich,

- Zastąpienie wizyty u lekarza samooceną stanu zdrowia,

- Organizacja kursów odświeżających wiedzę i umiejętności,

- Pozostawienie obecnych przepisów bez zmian.

Warto podkreślić, że nawet planowana wymiana bezterminowych praw jazdy w latach 2028-2033 nie oznacza automatycznego skierowania na badania. Decyzja o zmianach będzie należała do polskiego ustawodawcy.

Eksperci ostrzegają: 75 lat to krytyczna granica

Psycholodzy transportu nie mają wątpliwości – sprawność psychofizyczna kierowców obniża się z wiekiem. Największy spadek formy następuje po 65. roku życia, a osoby po 75. roku życia mają nawet dwukrotnie dłuższy czas reakcji niż młodsi kierowcy. Najwięcej problemów sprawiają skrzyżowania i ocena sytuacji na drodze.

Eksperci podkreślają jednak, że nie każdy senior jest zagrożeniem na drodze. Wielu starszych kierowców jeździ ostrożniej i unika trudnych warunków. Dlatego coraz częściej pojawiają się głosy, by badać nie wiek, a indywidualną sprawność.

Dane Komendy Głównej Policji pokazują, że kierowcy w wieku 60+ powodują mniej wypadków niż najmłodsi uczestnicy ruchu, ale jednocześnie stanowią największą grupę ofiar śmiertelnych. W 2025 roku zginęło aż 611 seniorów na polskich drogach.

Policja przypomina, że już dziś może skierować każdego kierowcę na badania, jeśli styl jazdy wzbudza wątpliwości. Ostateczny kształt nowych przepisów poznamy w najbliższych latach, gdy Ministerstwo Infrastruktury przedstawi projekt ustawy wdrażającej unijną dyrektywę.