RMF24

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Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w północno-wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla sześciu województw.

Alerty będą obowiązywać do czwartkowego poranka w części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.

Na tych obszarach prognozowane jest zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, co spowoduje ich oblodzenie.

Temperatura minimalna przy gruncie może spaść do około minus 7 st. Celsjusza.

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.