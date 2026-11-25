Alerty będą obowiązywać do czwartkowego poranka w części województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.
Na tych obszarach prognozowane jest zamarzanie nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem, co spowoduje ich oblodzenie.
Temperatura minimalna przy gruncie może spaść do około minus 7 st. Celsjusza.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.