Według lokalnych władz, część pocisków trafiła w budynki mieszkalne.
Co najmniej trzy osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko.
Poprzedniej doby w rosyjskich uderzeniach na Ukrainę zginęło co najmniej sześć osób, a 61 odniosło obrażenia.
Rosyjski dron odrzutowy zestrzelony po raz pierwszy laserem bojowym
Wcześniej w środę informowano, że rosyjski dron o napędzie odrzutowym Gierań został po raz pierwszy zestrzelony nad Ukrainą za pomocą lasera bojowego.
„W Ukrainie kilka firm pracuje nad wykorzystaniem laserów w obronie przeciwlotniczej. Technologie laserowe są bardzo skomplikowane i kosztowne, dlatego cieszą dobre wiadomości o sukcesach jednej z firm” - stwierdził we wpisie na Telegramie doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Serhij Beskrestnow.