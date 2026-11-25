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Ukraińska stolica pod zmasowanym ostrzałem rosyjskiej armii. Na Kijów spadły pociski balistyczne. Mieszkańcy mówią o silnych eksplozjach w mieście.

Według lokalnych władz, część pocisków trafiła w budynki mieszkalne.

Co najmniej trzy osoby zostały ranne, w tym jedna ciężko.

Poprzedniej doby w rosyjskich uderzeniach na Ukrainę zginęło co najmniej sześć osób, a 61 odniosło obrażenia.

Rosyjski dron odrzutowy zestrzelony po raz pierwszy laserem bojowym

Wcześniej w środę informowano, że rosyjski dron o napędzie odrzutowym Gierań został po raz pierwszy zestrzelony nad Ukrainą za pomocą lasera bojowego.

„W Ukrainie kilka firm pracuje nad wykorzystaniem laserów w obronie przeciwlotniczej. Technologie laserowe są bardzo skomplikowane i kosztowne, dlatego cieszą dobre wiadomości o sukcesach jednej z firm” - stwierdził we wpisie na Telegramie doradca prezydenta Ukrainy ds. technologii obronnych Serhij Beskrestnow.