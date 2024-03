Zarzuty dotyczą "gestów o charakterze seksualnym" - podawały wówczas media. Pozew dotyczy diecezji Quebec, której Lacroix jest metropolitą, na liście pozwanych znalazły się też Seminarium Quebeku, kościelna organizacja l’Euvre du Grand Seminaire, prywatna szkoła średnia François-de-Laval oraz towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych Fabriques du Quebec. Według publicznego francuskojęzycznego nadawcy Radio-Canada, przynajmniej siedem osób zarzuca molestowanie seksualne księżom z Seminarium Quebeku.

Po postawieniu zarzutów Lacroix zaprzeczył, ale wycofał się z publicznych funkcji do czasu "wyjaśnienia sytuacji", jak to określił w liście do współpracowników.