Prom, który podczas sobotniego rejsu ze Sztokholmu do Turku wpłynął na mieliznę w rejonie Wysp Alandzkich, ruszył w niedzielę po południu w dalszą drogę i zmierza do portu docelowego. To drugi wypadek tej jesieni, gdy prom kursujący między Finlandią a Szwecją znalazł się na mieliźnie.

REKLAMA