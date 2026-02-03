PKP Polskie Linie Kolejowe chcą poprawić punktualność pociągów. Nowe działania mają także uporządkować zasady odpowiedzialności za utrudnienia na sieci kolejowej. Spółka zapowiada m.in. wprowadzenie opłat i kar za powodowanie opóźnień w ruchu pociągów.

PKP Polskie Linie Kolejowe wprowadzają nowe zasady odpowiedzialności i kary finansowe za opóźnienia oraz zakłócenia w ruchu kolejowym.

Celem jest poprawa punktualności pociągów.

PKP PLK zarządza ponad 18,5 tys. km linii kolejowych w Polsce.

Nowa strategia PKP PLK skupia się na ograniczeniu liczby zakłóceń ruchu kolejowego, a gdy już do tego dojdzie, na szybkim reagowaniu.

Spółka informuje w komunikacie m.in., że zmieni model rozliczeń z podmiotami innymi niż przewoźnicy kolejowi, działającymi na terenie infrastruktury kolejowej.

PKP PLK rozwija systemy wykrywania usterek, wdraża skuteczniejsze metody diagnostyczne oraz działania prewencyjne na torach i rozjazdach - zapewniono.

Rozliczanie zakłóceń

Spółka wprowadza jednolite zasady rozliczania zakłóceń w ruchu kolejowym spowodowanych przez firmy wykonujące prace na torach, inne podmioty działające na kolei oraz osoby trzecie, np. sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. Zasady te określają, kto ponosi odpowiedzialność finansową za opóźnienia pociągów, zamknięcia torów i konieczność organizacji ruchu zastępczego.

Wysokość opłat i kar będzie liczona z uwzględnieniem zarówno kosztów materialnych, jak i strat wynikających z niedostępności infrastruktury.

PKP PLK podkreśla, że dotychczasowy system rozliczeń z przewoźnikami kolejowymi pozostaje bez zmian.

Czym zajmuje się PKP PLK?

PKP PLK to spółka Skarbu Państwa, która zarządza ponad 18,5 tys. km linii kolejowych w Polsce, odpowiada za zarządzanie ruchem pociągów, a także za układanie rozkładów jazdy dla przewoźników pasażerskich i towarowych. Spółka zajmuje się też zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury kolejowej.