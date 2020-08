Prokurator okręgowy Manhattanu Cyrus Vance Jr., który od ponad roku zabiega o udostępnienie zeznań podatkowych Donalda Trumpa, zażądał wglądu także w dokumentację grupy The Trump Organization, skupiającej blisko 500 firm należących do prezydenta USA. W skierowanym na ręce sędziego wniosku argumentował, że przemawia za tym "systemowy i długotrwały charakter niejasności podatkowych w The Trump Organization". Prokurator chciałby rozszerzyć śledztwo, które pierwotnie dotyczyło wypłacenia aktorce porno Stormy Daniels i modelce "Playboya" Karen McDougal pieniędzy za milczenie nt. ich romansów z Trumpem. Sam prezydent, komentując działania prokuratora, sięgnął po wielokrotnie już przez siebie powtarzany slogan o "polowaniu na czarownice".

