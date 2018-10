Rząd Włoch wprowadza korektę do przedstawionego planu budżetu. Po głosach zaniepokojenia ze strony UE premier Giuseppe Conte ogłosił, że deficyt, który w przyszłym roku wyniesie 2,4 proc. PKB, obniży się do 2,1 proc. w 2020 r. i 1,8 proc. w 2021 r.

Giuseppe Conte / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

W przedstawionym w czwartek planie budżetu zapisano początkowo, że deficyt będzie wynosił 2,4 procent PKB przez trzy lata, a więc byłby wyższy od tego, który uzgodnił z Komisją Europejską poprzedni, centrolewicowy rząd w Rzymie. Po kilku dniach dyskusji w koalicji rządowej nad projektem, skrytykowanym przez całą opozycję i przyjętym z niepokojem przez Komisję Europejską, w środę wieczorem premier Conte przedstawił nowe założenia dotyczące deficytu. Potwierdził wcześniejszą zapowiedź ministra finansów Giovanniego Trii, że po 2019 roku deficyt będzie niższy.

Respektujemy nasze przedstawione wcześniej zobowiązanie; to projekt poważny, odpowiedzialny i odważny - zapewnił szef rządu na konferencji prasowej.

Nasz kraj potrzebuje mocnego wzrostu - dodał.

Giuseppe Conte zapowiedział też, że obniżone zostanie rekordowe zadłużenie, które wynosi obecnie prawie 131 procent PKB. Będziemy schodzić stopniowo poniżej 130 procent, by dojść do 126,5 procent w 2021 roku - oświadczył Conte.

Ponadto poinformował, że przewidziane przez rząd reformy doprowadzą do spadku wskaźnika bezrobocia do 8 lub 7 procent. Obecnie wynosi on mniej niż 10 procent.

O redukcję deficytu w projekcie budżetu apelował szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, mówiąc między innymi, że uleganie żądaniom Włoch oznaczałoby "koniec euro". Podkreślał, że nie chce, aby po kryzysie w Grecji Unia musiała zmierzyć się z następnym, we Włoszech. Słowa ta wywołały ostrą krytykę ze strony liderów koalicji prawicowej Ligi i antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd. Wicepremierzy Matteo Salvini i Luigi Di Maio zarzucili przedstawicielom Unii, że "bawią się w terroryzm na rynkach", że dokonują "ataku na włoską gospodarkę" i są "uprzedzeni" do nowego rządu w Rzymie.

Nerwowo na projekt budżetu z wysokim deficytem zareagowały rynki.