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Premier Belgii zakpił z Trumpa. „To czerwona kartka dla Putina, nie da się jej cofnąć”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 lipca (21:27)

Według doniesień „The Guardian” przywódcy krajów NATO opracowali na szczyt w Ankarze specjalną strategię, by nie drażnić Donalda Trumpa. Jedną z kluczowych zasad miała brzmieć „ani słowa o mundialu”. Z inicjatywy wyłamał się premier Belgii, który z niezwykłą fantazją zaczął sypać aluzjami do meczu swojego kraju ze Stanami Zjednoczonymi.

Premier Belgii zakpił z Trumpa. „To czerwona kartka dla Putina, nie da się jej cofnąć”
Bart de Wever wyjątkowo uszczypliwy wobec Donalda Trumpa (fot. Jumeau Alexis/ABACA/Abaca/East News) /East News

Europejscy liderzy, obawiając się reakcji Donalda Trumpa po przegranej USA 1:4 z Belgią, uzgodnili, by nie poruszać tematu mundialu podczas nieformalnych rozmów z prezydentem USA. Premier Belgii Bart De Wever przyznał, że choć zwycięstwo jego kraju było szeroko komentowane, w obecności amerykańskiego przywódcy zachowano powściągliwość.

Jak stwierdził, prezydent USA „ma opinię człowieka, który czasami reaguje irytacją na rzeczy, które mu się nie podobają, i myślę, że ta porażka będzie dla niego bolesna”.

De Wever dodał, że pierwsze chwile jego obecności w Ankarze zostały zdominowane przez rozmowy o futbolu, a na pierwszy plan wysuwały się gratulacje za rozgromienie przez reprezentację Belgii Stanów Zjednoczonych. W pewnym momencie, w rozmowie z dziennikarzami dało się zauważyć, że szef belgijskiego rządu nie jest w stanie dłużej opierać się pokusie. De Wever zaczął żartować - „Oczywiście, strona przegrana też jest obecna. To również największy partner w NATO”.

Następnie - relacjonuje „The Guardian” - zauważył, że NATO może udzielić Ukrainie pomocy wojskowej o wartości 70 mld euro. 

To również bardzo mocna 'czerwona kartka' dla Putina. Nie można po prostu cofnąć czerwonej kartki. Wiecie o tym” - uszczypliwie stwierdził premier, nawiązując do bulwersującego incydentu z anulowaniem zawieszenia dla amerykańskiego piłkarza, dzięki interwencji Trumpa u szefa FIFA.

Brytyjski dziennik przypomina, że Trump oficjalnie nie skomentował dotkliwej porażki reprezentacji USA, a piłkarze Belgii cieszyli się ze zwycięstwa w szczególny sposób: naśladując taniec Trumpa z politycznych wieców.

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Źródło: RMF24
Tagi: Donald Trump NATO mundial 2026

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