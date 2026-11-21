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Papież Leon XIV mianował nowym teologiem Domu Papieskiego francuskiego dominikanina Serge’a-Thomasa Bonino. Zastąpi on ojca Wojciecha Giertycha, który pełnił tę funkcję przez 21 lat. Polski duchowny przechodzi na emeryturę.

Autorzy książki „Rozmowy rzymskie. Pytania na czas niepokoju”: teolog Domu Papieskiego o. Wojciech Giertych (z lewej) i szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski (w środku). Z prawej prowadzący spotkanie ks. Kazimierz Sowa. Fot. Sylwia Wysocka

Autorzy książki „Rozmowy rzymskie. Pytania na czas niepokoju”: teolog Domu Papieskiego o. Wojciech Giertych (z lewej) i szef MSZ, wicepremier Radosław Sikorski (w środku). Z prawej prowadzący spotkanie ks. Kazimierz Sowa. Fot. Sylwia Wysocka / PAP

Zadaniem teologa Domu Papieskiego jest głównie weryfikacja teologiczna i doktrynalna papieskich przemówień i tekstów. Zgodnie z tradycją urząd ten od średniowiecza powierzany jest dominikanom.

Urodzony w 1961 r. w Marsylii ojciec Serge-Thomas Bonino to były sekretarz generalny Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Od 2014 r. jest przewodniczącym Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu. Wykłada w tej uczelni filozofię i teologię.

Od grudnia 2005 r., z nominacji Benedykta XVI, funkcję teologa Domu Papieskiego pełnił urodzony w 1951 r. w Londynie ojciec Wojciech Giertych. Po studiach historycznych w Poznaniu wstąpił do zakonu dominikanów. Następnie studiował na rzymskim Uniwersytecie Angelicum, gdzie od 1984 r. jest profesorem teologii.

Wojciech Giertych jest autorem licznych książek. W tym roku, razem z szefem MSZ Radosławem Sikorskim, opublikował tom „Rozmowy rzymskie”.