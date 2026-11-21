RMF24

Na odwołanie lotów muszą się szykować pasażerowie, którzy w poniedziałek będą podróżować z i na brukselskie lotnisko Zaventem. Port lotniczy w komunikacie przekazał, że większość połączeń nie zostanie zrealizowana ze względu na antyrządowy protest.

„Lotnisko w Brukseli niestety spodziewa się poważnych zakłóceń w działaniu portu tego dnia” – napisano w komunikacie, dodając, że część kontrolerów lotów zapowiedziała udział w proteście.

Następnie ostrzeżono, że „większość lotów do i z Brukseli będzie musiała zostać odwołana”, a linie lotnicze skontaktują się z pasażerami, by poinformować ich o alternatywnych połączeniach. Dziennik „De Morgen” podaje, że manifestacja ma potrwać od 7:00 do 21:00.

W komunikacie dodano, że można się także spodziewać zakłóceń w kursowaniu transportu publicznego.

Rzecznik lotniska przekazał, że w poniedziałek brukselskie lotnisko wstępnie miałoby obsłużyć 59 500 pasażerów w 429 lotach pasażerskich w ciągu dnia, między 6:00 a 22:00.

Informacje te skomentowały już linie Brussels Airlines. „Z głębokim żalem przyjęliśmy fakt, że nasi pasażerowie muszą ponownie ponieść konsekwencje strajku, podobnie jak nasi koledzy, którzy teraz będą niestrudzenie pracować nad zarządzaniem dużą liczbą odwołanych lotów i minimalizowaniem niedogodności dla naszych klientów” – zaznaczył przewoźnik w komunikacie.

Wielki protest w Brukseli

W poniedziałek tysiące osób z całej Belgii mają przyjechać do Brukseli, by wyrazić sprzeciw wobec polityki oszczędnościowej rządu federalnego premiera Barta De Wevera. Protest organizują największe związki zawodowe w kraju, które podkreślają, że cięcia budżetowe dotykają najbardziej potrzebujących, a koszty życia wciąż rosną.

W przeciwieństwie do poprzednich strajków, tym razem nie przewiduje się utrudnień w ruchu kolejowym. Belgijski przewoźnik SNCB-NMBS zapewnia, że pociągi krajowe i międzynarodowe będą kursować zgodnie z rozkładem. Demonstracja ma jednak wpłynąć na odbiór odpadów w Brukseli. Firma Bruxelles Propreteinformuje, że w poniedziałek mogą wystąpić opóźnienia w zbiórce śmieci.