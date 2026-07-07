„Halo, Donald?”. Belgijska prasa świętuje zwycięstwo nad USA i wbija szpilę Trumpowi

RMF24

Belgijskie media zgodnie uznały zwycięstwo 4:1 nad Stanami Zjednoczonymi za symboliczny rewanż po kontrowersjach związanych z telefonem amerykańskiego prezydenta do FIFA, po którym anulowano czerwoną kartkę dla Folarina Baloguna. Belgia świętuje awans do ćwierćfinału mundialu.

Największy francuskojęzyczny dziennik „Le Soir” już na pierwszej stronie zwraca się do prezydenta USA krótkim pytaniem: „Halo, Donald?”. To bezpośrednie nawiązanie do głośnej rozmowy telefonicznej, która wywołała burzę jeszcze przed meczem.

Z kolei „La Dernière Heure” stawia na wymowny obraz. Na okładce widnieje Romelu Lukaku, autor czwartego gola dla Belgii. Napastnik po zwycięskiej bramce przyłożył dłoń do ucha i wykonał gest rozmowy telefonicznej. Nad zdjęciem umieszczono tytuł „Made in Belgium”, sugerując, że najlepszą odpowiedzią na całą aferę była gra belgijskiej reprezentacji.

(fot. STEPHEN BRASHEAR) / PAP/EPA

Inny francuskojęzyczny dziennik „DH/Les Sports+” również nie przepuszcza okazji do ironii. Na okładce czytamy: „Oni mieli prezydenta Trumpa, my mieliśmy Króla Charles'a”. To odniesienie do dwóch bramek Charles'a De Ketelaere, który został bohaterem spotkania.

Flamandzki „Het Laatste Nieuws” zwraca się bezpośrednio do amerykańskiego prezydenta: „Panie prezydencie Donaldzie J. Trump, USA 1 – Belgia 4. Nie musi pan już nigdzie dzwonić”. Gazeta dodaje, że po bezprecedensowej aferze z anulowaniem czerwonej kartki to właśnie Czerwone Diabły miały „ostatnie słowo”.

Nie mniej uszczypliwy jest „Nieuwsblad”, który pyta: „Do kogo teraz zadzwonisz, Donaldzie?”, a obok zamieszcza hasło „We make Belgium great again”, wyraźnie nawiązujące do wyborczego sloganu Trumpa.

Portal Sudinfo pisze o „ostatnim słowie wobec Trumpa i FIFA”, natomiast publiczny nadawca RTBF ocenia, że Belgia dała „prawdziwy pokaz siły”.

Belgijscy komentatorzy podkreślają, że Belgowie odpowiedzieli na kontrowersje w najlepszy możliwy sposób, czyli na boisku.