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Tu kuracjuszy czeka wypoczynek przy szumie termalnych wód, nad brzegiem malowniczej Łyny oraz wśród historycznych murów. Lidzbark Warmiński jest najmłodszym uzdrowiskiem w Polsce - status miejscowości leczniczej zyskał z początkiem 2026 roku.

Decyzję Rady Ministrów, która 24 października 2025 roku oficjalnie nadała Lidzbarkowi status uzdrowiska (z wejściem w życie wraz z 1 stycznia 2026 roku), poprzedziły lata inwestycji w infrastrukturę, ochronę środowiska oraz rozwój miejsc poświęconych zdrowiu i rekreacji.

Dlaczego właśnie Lidzbark? Sekret tkwi w naturze: na kuracjuszy czekają wody chlorkowo-sodowe, kwasowęglowe, jodkowe i termalne. Dodajmy do tego wyjątkowy klimat regionu, sprzyjający leczeniu wielu schorzeń, zwłaszcza układu krążenia, narządów ruchu czy schorzeń neurologicznych. W nowym uzdrowisku można liczyć także na kuracje inhalacyjne i szeroko pojętą fizjoterapię.

Nowoczesna infrastruktura: od tężni po termy

Lidzbark Warmiński idzie z duchem czasu. Od 2015 roku samorząd doinwestował miasto na ponad 350 milionów złotych. Dziś kuracjusze korzystają z takich obiektów jak Szpital Uzdrowiskowy Accessmedica, tężnia solankowa, nowoczesny Pawilon Zdrowia z grotą solną oraz kompleks rekreacyjny Termy Warmińskie, który jest prawdziwą perełką regionu.

Uzdrowisko powitało pierwszych gości 1 marca 2026 roku. Kontrakt z NFZ sprawia, że leczenie dostępne jest także w ramach refundacji.

Uzdrowisko dla ducha i ciała

Odpoczynek w Lidzbarku Warmińskim to nie tylko zabiegi zdrowotne. To doskonała okazja, by odkryć jedno z najpiękniejszych historycznych miast północnej Polski.

Zwiedzanie gotyckiego Zamku Biskupów Warmińskich (przez wielu nazywanego „Wawel północy”), spacer po bulwarach nad Łyną czy wizyta w dawnych ogrodach biskupich sprawia, że oferta turystyczna miasta zachwyca tych najbardziej wymagających.

Nowy status uzdrowiska to jeszcze więcej: rozwój usług, branży hotelarskiej i restauracyjnej, a także nowych miejsc pracy.

Lidzbark Warmiński przyciąga osoby szukające regeneracji w ciszy, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Potężne dofinansowanie – ponad 8,4 mln zł – pozwoli w najbliższych miesiącach odbudować Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny, co dodatkowo wzmocni atrakcyjną ofertę miasta.