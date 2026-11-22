Decyzję Rady Ministrów, która 24 października 2025 roku oficjalnie nadała Lidzbarkowi status uzdrowiska (z wejściem w życie wraz z 1 stycznia 2026 roku), poprzedziły lata inwestycji w infrastrukturę, ochronę środowiska oraz rozwój miejsc poświęconych zdrowiu i rekreacji.
Dlaczego właśnie Lidzbark? Sekret tkwi w naturze: na kuracjuszy czekają wody chlorkowo-sodowe, kwasowęglowe, jodkowe i termalne. Dodajmy do tego wyjątkowy klimat regionu, sprzyjający leczeniu wielu schorzeń, zwłaszcza układu krążenia, narządów ruchu czy schorzeń neurologicznych. W nowym uzdrowisku można liczyć także na kuracje inhalacyjne i szeroko pojętą fizjoterapię.
Nowoczesna infrastruktura: od tężni po termy
Lidzbark Warmiński idzie z duchem czasu. Od 2015 roku samorząd doinwestował miasto na ponad 350 milionów złotych. Dziś kuracjusze korzystają z takich obiektów jak Szpital Uzdrowiskowy Accessmedica, tężnia solankowa, nowoczesny Pawilon Zdrowia z grotą solną oraz kompleks rekreacyjny Termy Warmińskie, który jest prawdziwą perełką regionu.
Uzdrowisko powitało pierwszych gości 1 marca 2026 roku. Kontrakt z NFZ sprawia, że leczenie dostępne jest także w ramach refundacji.
Uzdrowisko dla ducha i ciała
Odpoczynek w Lidzbarku Warmińskim to nie tylko zabiegi zdrowotne. To doskonała okazja, by odkryć jedno z najpiękniejszych historycznych miast północnej Polski.
Zwiedzanie gotyckiego Zamku Biskupów Warmińskich (przez wielu nazywanego „Wawel północy”), spacer po bulwarach nad Łyną czy wizyta w dawnych ogrodach biskupich sprawia, że oferta turystyczna miasta zachwyca tych najbardziej wymagających.
Nowy status uzdrowiska to jeszcze więcej: rozwój usług, branży hotelarskiej i restauracyjnej, a także nowych miejsc pracy.
Lidzbark Warmiński przyciąga osoby szukające regeneracji w ciszy, z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Potężne dofinansowanie – ponad 8,4 mln zł – pozwoli w najbliższych miesiącach odbudować Leśny Park Uzdrowiskowy Doliny Symsarny, co dodatkowo wzmocni atrakcyjną ofertę miasta.