RMF24

Trzy osoby nie żyją - to tragiczny bilans nocnego pożaru w Trzciance w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w Wielkopolsce. Jak przekazała RMF FM Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, ogień zajął tam dom w zabudowie szeregowej. Ofiary to kobieta w wieku ok. 55 lat, mężczyzna w wieku ok. 60 lat oraz 12-letnie dziecko.

Dzisiejszej nocy w wielkopolskiej Trzciance doszło do tragicznego pożaru.

Jak przekazała RMF FM Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie, w ogniu stanął dom w zabudowie szeregowej. W wyniku tego zdarzenia życie straciły trzy osoby - kobieta w wieku ok. 55 lat, mężczyzna w wieku ok. 60 lat i 12-letnie dziecko.

Ogień jest już opanowany, ale akcja dogaszania trwa. Na miejscu pracuje 13 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.