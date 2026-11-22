Dzisiejszej nocy w wielkopolskiej Trzciance doszło do tragicznego pożaru.
Jak przekazała RMF FM Komenda Powiatowa PSP w Czarnkowie, w ogniu stanął dom w zabudowie szeregowej. W wyniku tego zdarzenia życie straciły trzy osoby - kobieta w wieku ok. 55 lat, mężczyzna w wieku ok. 60 lat i 12-letnie dziecko.
Ogień jest już opanowany, ale akcja dogaszania trwa. Na miejscu pracuje 13 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.
Na razie nie możemy stwierdzić, jaka była przyczyna pożaru, natomiast po przyjeździe pierwszych zastępów na miejsce zdarzenia i rozpoznaniu, w budynku ogień był już w każdym pomieszczeniu. Nie byliśmy w stanie do tego budynku wejść - powiedział RMF FM asp. Grzegorz Michalak z Komendy Powiatowej PSP w Czarnkowie.
Staraliśmy się, aby ogień nie rozprzestrzenił się na dwa sąsiednie budynki, po lewej i po prawej stronie. Z jednego ewakuowaliśmy pięć osób i z drugiego dwie osoby. Nie wymagają one pomocy medycznej, natomiast budynek, w którym doszło do pożaru, jest całkowicie zniszczony - dodał asp. Grzegorz Michalak.