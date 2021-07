Gigantyczne pożary rozprzestrzeniają się na południu Cypru. Władze zwróciły się o pomoc w ich gaszeniu do Unii Europejskiej i Izraela - poinformowała agencja Reutera. Dotychczas nikomu nic się nie stało.

Pożary zmusiły mieszkańców miast Limassol i Larnaka do ewakuacji. Ogień roznosi się z powodu silnego wiatru. Dotknął co najmniej sześć wiosek u podnóża gór Troodos. Jest to obszar gęsto porośnięty lasem iglastym i niską roślinnością.

Na obszarze dotkniętym pożarami występują przerwy w dostawie energii elektrycznej.

Na apel władz cypryjskich o pomoc odpowiedziały już Grecja i Izrael.

Przyczyny pożaru nie są znane. W mijającym tygodniu Cypr doświadczył fali upałów, z temperaturą przekraczającą 40 stopni Celsjusza.