Scena główna to "klejnot w koronie" festiwalu Tomorrowland

Główna scena festiwalu Tomorrowland co roku projektowana jest od nowa, zgodnie z motywem przewodnim imprezy. Przy tegorocznej konstrukcji pracowało 35 artystów z dziesięciu krajów, a przygotowania rozpoczęły się już w 2023 roku.

Frank Verstraeten, były właściciel klubu Zillion i pionier technologii LED, który od dwóch dekad dostarcza ekrany na główną scene Tomorrowlandu, nie kryje poruszenia po wiadomości o pożarze. Mówimy tu o całkowitej stracie. To, co spłonęło, nie było zwykłą sceną, lecz techniczno-artystycznym arcydziełem, efektem rocznej pracy setek osób. Same ekrany kosztowały dziesięć milionów euro - powiedział w rozmowie z gazetą "Het Laatste Nieuws".