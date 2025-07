Prognozy nie są najlepsze

W prognozach na najbliższe godziny zapowiadany jest porywisty wiatr i burze. To może być problem, bo burze uniemożliwiają dotarcie do pożarów załogom lotniczym, które są wykorzystywane do gaszenia pożarów.

Meteorolodzy podkreślają, że największe szanse na deszcz są w czwartek. Jeśli jednak opady pojawią się w miejscach pożarów, grozi to powodzią błyskawiczną na niektórych obszarach.

Politycy domagają się wyjaśnień

Pożary wywołały w Arizonie polityczne dyskusje. Kongresmen z ramienia republikanów Paul Gosar domaga się wszczęcia śledztwa w sprawie pożaru Dragon Bravo. Tym samym dołączył do grupy demokratów, którzy też chcieliby usłyszeć wyjaśnienia w sprawie tego, jak wygląda walka z żywiołem.

Wczoraj Gosar w piśmie Departamentu Spraw Wewnętrznych USA domagał się odpowiedzi na temat tego, kto zdecydował o tym, że w początkowej fazie nie ruszyła akcja gaszenia pożaru.

"Nie mogę milczeć, gdy pożar nadal płonie niekontrolowanie. Mam obowiązek sprawować nadzór i uzyskać odpowiedzi dla wszystkich mieszkańców Arizony, w tym dla odważnych strażaków ryzykujących życie, by opanować to piekło" — napisał Gosar w liście do sekretarza Douga Burguma.

Kongresmen poruszył także kwestie potencjalnych strat ekonomicznych związanych z zamknięciem Północnej Krawędzi w szczycie sezonu turystycznego.

Do apelu o wyjaśnienia dołączyli także inni politycy z Arizony. Gubernator Katie Hobbs wezwała do niezależnego śledztwa, podkreślając, że sytuacja wymaga intensywnego nadzoru, kontroli i reakcji rządu federalnego. Prokurator generalny Kris Mayes poparła ten apel, ale wyraziła wątpliwości, czy administracja Trumpa przedstawi pełne wyjaśnienia. Z kolei senatorzy Ruben Gallego i Mark Kelly również zwrócili się do sekretarza Burguma, domagając się odpowiedzi na temat działań rządu federalnego w tej sprawie.