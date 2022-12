Większość terytorium Afganistanu leży w szerokiej strefie deformacji kontynentalnej w obrębie płyty euroazjatyckiej. Na aktywność sejsmiczną w tym kraju wpływa subdukcja (zagłębianie się) płyty arabskiej na zachodzie i płyty indyjskiej na wschodzie. Powstające napięcia są regularnie uwalniane w postaci trzęsień ziemi. Od 1998 roku w Afganistanie, ale i sąsiednim Pakistanie w wyniku trzęsień ziemi zginęło ponad 9 tysięcy osób, co daje średnio ponad 350 ofiar na rok.

Głównym czynnikiem, który powoduje tak duże straty wśród obywateli Afganistanu, jest fatalna jakość budynków. Są one stawiane w niewłaściwy sposób i przy użyciu nieodpowiednich materiałów, nie spełniają zatem żadnych wymogów i regulacji. Na tak wysoki bilans ofiar tego trzęsienia ziemi miał wpływ fakt, że doszło do niego na terenie górzystym, narażonym na osuwiska. Kolejnym czynnikiem jest to, że do trzęsienia ziemi doszło na niewielkiej głębokości - zaledwie 4 kilometrów. Płytsze trzęsienia ziemi są groźniejsze od głębszych. Fale sejsmiczne mają do przebycia mniejszą drogę do powierzchni ziemi, dzięki czemu nie utracą tak dużo energii, jak w przypadku trzęsień ziemi o hipocentrum położonym na głębokości co najmniej 50 kilometrów. Ponadto do trzęsienia ziemi doszło w nocy, kiedy ludzie spali w swoich domach. Gdyby do wstrząsu doszło w ciągu dnia, liczba ofiar byłaby zapewne zdecydowanie mniejsza.

Erupcja wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha’apai

Do potężnej erupcji wulkanu Hunga Tonga-Hunga Ha’apai doszło 15 stycznia, po godzinie 17:00 czasu lokalnego (po godz. 5:00 czasu polskiego). W jej następstwie, jak wynika z analiz zdjęć satelitarnych, powstała kolumna erupcyjna osiągnęła najwyższą wysokość w historii obserwacji - aż 57 kilometrów. To pierwszy taki przypadek, żeby materiał po erupcji wulkanu dotarł do mezosfery. Do tej pory rekord dzierżył filipiński wulkan Pinatubo, którego kolumna erupcyjna w 1991 roku osiągnęła wysokość 40 kilometrów. Autorzy badania opublikowanego w prestiżowym czasopiśmie "Science" podkreślają jednak, że mogła ona zostać niedoszacowana z powodu braku danych obserwacyjnych.