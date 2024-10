Przekazywane przez media zdjęcia z Kiseljaka potwierdzają zalanie miasta, zniszczenie domów i budynków użyteczności publicznej. Władze zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i stosowanie się do zaleceń służb. Wezwano też do powstrzymania się od podróży w kierunku zalanych i zagrożonych obszarów. Na drogach można zobaczyć oddziały policji.