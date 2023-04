Mieszkańcom bloku nie spodobało się jednak to, co zobaczyli, dlatego wezwali służby. Jak się okazało, przy wejściu do klatki schodowej był monitoring, dzięki czemu śledczy nie mieli problemu z ustaleniem sprawcy.

Lichny został zatrzymany. Tłumaczył potem, że nie wie, dlaczego tak postąpił. Dodawał, że "kochał Putina przez całe życie, popierał jego politykę oraz działania związane ze specjalną operacją wojskową (jak rosyjska propaganda nazywa inwazję na Ukrainę - przyp. red.)".

Przeciwko mężczyźnie została już wszczęta sprawa administracyjna. Trwa ustalanie, czy był to jednorazowy wybryk tego polityka.