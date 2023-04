Straty w kwocie około 15 tys. zł spowodował 24-latek, który zdewastował kładkę dla pieszych oraz amfiteatr znajdujący się nad kanałem Łuczyńskim w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie). Młody mężczyzna został zatrzymany przez mundurowych i - na mocy decyzji prokuratora - objęto go dozorem policji.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w nocy z 29 na 30 marca w Giżycku nad kanałem Łuczańskim. Jak informuje warmińsko-mazurska policja, "sprawca niszczył co się dało, wyrywał siedziska, drewniane podpory, wyrywał instalację elektryczną, służącą do zasilania świateł LED".

Wstępnie szkodę i zniszczenia wyceniono na kwotę 15 tys. złotych. Policjanci pracujący nad tą sprawą ustalili podejrzanego, którym okazał się 24-letni mieszkaniec Giżycka - podają mundurowi.

Mężczyzna został zatrzymany. Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanych mu czynów, jednak nie miał logicznego wytłumaczenia dla swojego zachowania.

Zniszczył, zdewastował bo miał taki "kaprys", bo to "nie jego" - dodaje policja.

Policjanci ustalili również, że 29 marca - tuż przed dewastacją - ten sam mężczyzna przywłaszczył cudze osobowe auto, a następnie je porzucił.