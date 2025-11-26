Płonie wieżowiec w Hongkongu, w dzielnicy Tai Po. W środku uwięzieni są ludzie - informuje publiczny nadawca RTHK.

/ RMF FM

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Strażacy walczą z pożarem wieżowca w północnej dzielnicy Hongkongu Tai Po. Nad okolicą unoszą się kłęby gęstego szarego dymu.

W budynku wciąż są uwięzieni ludzie - informuje publiczny nadawca RTHK, powołując się na policję.

Co najmniej dwie osoby zostały ciężko poparzone. Poszkodowani są też strażacy.

Ogień wybuchł w wieżowcu Wang Fuk Court. To kompleks ośmiu budynków mieszkalnych z ok. 2 tysiącami lokali.