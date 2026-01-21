Cyklon Harry uderzył z ogromną siłą. Mocno ucierpiała Sycylia, a także Sardynia i Kalabria. Burze, ulewy, sztorm i wiatr osiągający prędkość do 120 kilometrów wymusiły ewakuację wielu mieszkańców z terenów zagrożonych zalaniem przez kilkumetrowe fale, wdzierające się na ląd.

Zniszczenia na Sycylii po uderzeniu cyklonu Harry / ORIETTA SCARDINO / PAP/EPA

Burze, ulewy i sztormy z wiatrem do 120 km/h kolejny dzień uderzają w Sycylię, Sardynię i Kalabrię.

Ewakuowano dziesiątki mieszkańców z terenów zagrożonych zalaniem przez kilkumetrowe fale.

Lokalne władze ogłosiły najwyższy stopień alarmu; dokładne straty będą znane po jego zakończeniu.

W Santa Teresa di Riva burmistrz porównał skalę zniszczeń do "biuletynu wojennego".

Lokalne władze informują o ogromnych stratach w trzech regionach i zastrzegają, że ich oszacowanie możliwe będzie dopiero po zakończeniu ogłoszonego tam najwyższego stopnia alarmu.

Powodem ekstremalnych zjawisk pogodowych jest tzw. cyklon Harry.

Burmistrz sycylijskiej miejscowości Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice oświadczył, odnosząc się do wyrządzonych przez żywioł szkód, że ich podsumowanie przypomina "biuletyn wojenny".

Lokalne media przekazały, że ogromne zniszczenia zanotowano w miejscowościach w rejonie miasta Acireale na Sycylii, gdzie wysokie fale morskie uderzyły w wiele budynków.

Duże, nieoszacowane jeszcze szkody zanotowano na nabrzeżu i w porcie w Palermo, gdzie uszkodzony jest jeden z promów oraz wiele łodzi i jachtów.