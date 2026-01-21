Do dwóch wstrząsów doszło w środę w Zakładzie Górniczym Lubin na Dolnym Śląsku. Pracownicy zostali wyprowadzeni z zagrożonego obszaru. Dwie osoby doznały powierzchownych obrażeń, otarć skóry - przekazały służby KGHM Polska Miedź.

Kopalnia Lubin / KGHM Polska Miedź / Materiały prasowe

W kopalni miedzi w Lubinie doszło w środę do dwóch wstrząsów.

Dwie osoby odniosły powierzchowne obrażenia, ich życiu nic nie zagraża.

Pracownicy zostali ewakuowani z zagrożonego obszaru na powierzchnię.

Wstrząsy w kopalni miedzi

Rzecznik KGHM Polska Miedź SA Artur Newecki poinformował, że w środę w ZG Lubin w ciągu dwóch minut - o godz. 10.16 i 10.17 - doszło do dwóch wstrząsów. Miały siłę: 1,10 E6J i 4,5 E6J.

W wyniku zdarzenia powierzchowne obrażenia odniosły dwie osoby. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wszyscy pracownicy z zagrożonego obszaru zostali wycofani na powierzchnię - przekazał rzecznik.