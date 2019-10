W sobotę w Portugalii zaprzysiężono drugi rząd Antonia Costy. Nowy socjalistyczny gabinet ma największą liczbę członków wśród ekip rządowych w 45-letniej historii portugalskiej demokracji.

Antonio Conte drugi raz stanie na czele portugalskiego rządu / TIAGO PETINGA / PAP/EPA

Podczas uroczystości w stołecznym pałacu Ajuda, w której uczestniczył prezydent kraju Marcelo Rebelo de Sousa, premier Costa zaznaczył, że najliczniejsza ekipa rządowa od czasu rewolucji goździków z 1974 r. ma służyć usprawnieniu rządów w Portugalii.

Drugi gabinet Costy, liczący poza premierem 19 ministrów i aż 50 sekretarzy stanu, jeszcze przed zaprzysiężeniem był krytykowany przez partie opozycyjne oraz komentatorów za nadmierne rozbudowanie administracji rządowej i związany z tym wzrost wydatków o 7 mln euro.



Podczas sobotniej uroczystości Costa przyznał, że liczy na to, iż jego mniejszościowy gabinet będzie rządził do końca czteroletniej kadencji Zgromadzenia Republiki, 230-miejscowego jednoizbowego parlamentu.



Drugi gabinet Costy powstał na bazie kierowanej przez niego Partii Socjalistycznej (PS). Podczas rozpoczętych po wyborach parlamentarnych 6 października negocjacji międzypartyjnych szef socjalistów uzyskał zapewnienie od Bloku Lewicy (BE), iż 19 posłów tego ugrupowania będzie popierało nowy rząd podczas głosowań w parlamencie.



Pierwszy, również mniejszościowy, gabinet Costy funkcjonował w latach 2015-2019 dzięki poparciu w parlamencie ze strony BE, Portugalskiej Partii Komunistycznej (PCP) i Partii Ekologicznej "Zieloni" (PEV).



Wprawdzie w wyborach do parlamentu w 2015 r. Partia Socjalistyczna przegrała wybory, ale doszła do władzy, gdyż wspólnemu blokowi cetroprawicowej Partii Socjaldemokratycznej (PSD) i chadecko-ludowego Centrum Demokratyczno-Społecznego-Partii Ludowej (CDS-PP) nie udało się zdobyć wotum zaufania dla gabinetu Pedra Passosa Coelho. Po zaledwie miesiącu sprawowania władzy przez swój drugi rząd lider socjaldemokratów podał się do dymisji, a ówczesny prezydent Anibal Cavaco Silva powierzył Coście misję utworzenia rządu.



W wyborach 6 października 2019 r. PS wywalczyła 106 miejsc w parlamencie, PSD zdobyła 77 mandatów, BE - 19, PCP - 10, a blok CDS-PP - pięć. Do parlamentu weszła też partia Ludzie-Zwierzęta-Natura (PAN) z czterema deputowanymi, Zieloni - z dwoma, a także partie Chega, Livre oraz Inicjatywa Liberalna (IL), które będą mieć po jednym mandacie.