Chcą pomóc młodym zwierzętom, a przeważnie wyrządzają im szkodę. Mowa o osobach, które spacerują w lasach i po napotkaniu na młode zwierzę zabierają je, aby przekazać leśnikom albo do odpowiedniego ośrodka. To tak zwani leśni kidnaperzy.

Dwa łosie porzucone niedawno przez matkę / Nadleśnictwo Ciechanów /

Leśnicy przypominają, że w momencie, gdy spotkamy małe zwierzę, które leży gdzieś w lesie, nie podchodźmy do niego, ani nie dotykajmy go. Z dużym prawdopodobieństwem to zwierzę nie jest sierotą, tylko matka oddaliła się, żeby nie przyciągać drapieżników swoim zapachem. Mowa tutaj chociażby o jeleniowatych: sarenkach, małych łosiach czy jeleniach - mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.

Niestety mimo ostrzeżeń problem wraca każdego roku, co widać po ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Napromku koło Lubawy. Jest to ośrodek prowadzony przez Nadleśnictwo Olsztynek, gdzie trafiają już ofiary tzw. leśnych kidnaperów.

Samo dotykanie dzikiego zwierzęcia jest dla niego bardzo złe. Nie dotykajmy, bo swoim zapachem możemy spowodować, że młode zostaną odtrącone przez matki - tłumaczy Pietrzak.

W lesie pies tylko na uwięzi

Trzeba również pamiętać o trzymaniu psów na uwięzi, do czego jesteśmy zobowiązani prawem, jeżeli chodzi o przebywanie w lasach. Biegające luzem psy to duże zagrożenie dla młodych zwierząt. Przekonali się o tym ostatnio pracownicy Nadleśnictwa Ciechanów.

Na terenie leśnictwa Dunaj, podleśniczy podczas prac terenowych usłyszał ujadanie psów. Na miejscu okazało się, że cztery niewielkie, najprawdopodobniej bezpańskie psy osaczyły klępę - samicę łosia, która właśnie urodziła bliźnięta i spłoszona przez psy uciekła w głąb lasu, zostawiając nowonarodzone młode. Psy, zauważywszy człowieka, oddaliły się.

Leśnicy na zmianę, przez całą dobę obserwowali młode z bezpiecznej odległości, licząc, że matka wróci. Wieczorem psy pojawiły się ponownie i musiały zostać przepędzone. Mimo to klępa nie wróciła do młodych, które trzeba było zabrać do ośrodka - opowiedział Adam Pietrzak.

Jesienią, gdy podrosną, zostaną wypuszczone na wolność.