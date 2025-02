W ostatnich latach Słowacja stała się jednym z najpopularniejszych kierunków wyjazdowych Polaków. Dane ze słowackiego urzędu statystycznego pokazują, że w 2024 roku ten kraj odwiedziło ponad 320 tys. polskich turystów, co oznacza wzrost o 14,8 proc. względem roku 2023 i aż 35 proc. więcej niż przed pandemią, w 2019 roku. Polska jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem zagranicznym dla słowackiej turystyki, ustępuje jedynie Czechom.

Polacy wybierają Słowację jak cel wyjazdów narciarskich / Krzysztof Nepelski / RMF FM Z ogromną radością obserwujemy rosnące zainteresowanie Polaków Słowacją. Cieszy nas, że nasi sąsiedzi coraz chętniej odwiedzają nasze góry, korzystają z term i poznają słowacką kulturę. Z roku na rok notujemy wzrost liczby przyjazdów, a także dłuższy czas pobytu. To pokazuje, że oferta turystyczna Słowacji odpowiada na potrzeby polskich podróżników, a nasza współpraca z biurami podróży i kampanie promocyjne przynoszą wymierne efekty. Wierzymy, że ten trend będzie się utrzymywał, a Słowacja stanie się dla Polaków jeszcze bardziej atrakcyjnym kierunkiem na każdą porę roku - podkreśla Martin Palik, dyrektor Slovakia Travel w Polsce. Wzrost liczby turystów - z czego wynika popularność? Tendencja wzrostowa w przyjazdach Polaków na Słowację jest wyraźna od kilku lat, ale rok 2024 przyniósł rekordowe wyniki. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba odwiedzających wzrosła z 239 tysięcy w 2019 roku do 323 tysięcy w 2024 roku. To jeden z niewielu rynków, który przekroczył poziom sprzed pandemii. Polacy wybierają Słowację jak cel wyjazdów narciarskich / Krzysztof Nepelski / RMF FM Główne czynniki wzrostu popularności Słowacji wśród Polaków to przede wszystkim bliskość geograficzna, czyli łatwy dojazd zarówno samochodem, jak i pociągiem, dobra infrastruktura narciarska i termalna, szczególnie w Tatrach Wysokich i w Parku Narodowym Mała Fatra (region Liptowa). Nie bez znaczenia są także niższe ceny pobytu niż w ośrodkach alpejskich. Gdzie najczęściej jeżdżą Polacy? Polscy turyści najczęściej wybierają kraje: żyliński, preszowski i bratysławski (120 tys. noclegów), gdzie znajdują się ośrodki narciarskie oraz termalne. W 2024 roku region żyliński odwiedziło ponad 127 tys. Polaków, a preszowski - 72 tys. Pod względem liczby noclegów również odnotowano duży wzrost. W 2024 roku Polacy wykupili na Słowacji ponad 750 tys. noclegów, co stanowi 14,8 proc. wszystkich noclegów zagranicznych turystów w tym kraju. Najwięcej noclegów odnotowano w kraju żylińskim (339 tysięcy), preszowskim (180 tysięcy) oraz bratysławskim. Średnia długość pobytu Polaków w 2024 roku wyniosła 2,3 nocy, co jest podobnym wynikiem do poprzednich lat. Kiedy Polacy najchętniej odwiedzają Słowację? Największy ruch turystyczny odnotowano w miesiącach letnich (lipiec - sierpień) oraz zimowych (styczeń - luty). To pokazuje, że Polacy wybierają Słowację zarówno jako zimową destynację narciarską, jak i letni kierunek dla rodzinnych wyjazdów w góry i do basenów termalnych. Polacy wybierają Słowację jak cel wyjazdów narciarskich / Krzysztof Nepelski / RMF FM Dynamika wzrostu pokazuje, że Słowacja ma ogromny potencjał w przyciąganiu polskich turystów i może stać się dla Polaków zimową i letnią alternatywą dla Alp. Zobacz również: Z auta wypadł silnik, części porozrzucane na kilkaset metrów

Zaatakował piłą do cięcia metalu. "Łowcy głów" zatrzymali 23-latka

Ruszyło składanie PIT-ów. Ogromna liczba zeznań przez internet

Szczecin: Poniedziałek dniem darmowej jazdy na łyżwach Opracowanie: Piotr Gądek