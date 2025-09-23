Hiszpania i Francja zmagają się ze skutkami ulew, które w ostatnich dniach nawiedziły ten rejon Europy. Niedaleko Barcelony z rzeki wyłowiono ciała dwóch osób: 11-latka oraz osoby dorosłej. Ratownicy wydostali 27 osób uwięzionych na skutek osuwiska w kolejce linowo-terenowej w klasztorze Montserrat w Katalonii.
Ulewy rozpoczęły się w północno-wschodniej Hiszpanii już w weekend, dały się mocno we znaki również we Francji, gdzie doszło do błyskawicznych powodzi.
W poniedziałek w regionie Guingamp we Francji znaleziono ciało 55-letniej kobiety uwięzionej w swoim samochodzie w drodze do pracy - poinformowała prefektura Côtes-d'Armor (Bretania).