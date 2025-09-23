W niedzielę z powodu warunków pogodowych odwołano wiele lotów z Marsylii i Barcelony. Wstrzymano również ruch pociągów w okolicach Barcelony, a we Francji między Miramas i Awinionem.

Krajowe biuro meteorologiczne AEMET poinformowało, że w niektórych częściach Katalonii w niedzielę w ciągu zaledwie 30 minut spadło do 40 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Przypomnijmy, w październiku ubiegłego roku ulewne deszcze wywołały niszczycielskie powodzie w prowincji Walencja, w wyniku których zginęło 225 osób.

AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), hiszpańska rządowa agencja meteorologiczna, przewiduje na wtorek i środę dalsze opady "czasami intensywne, z burzami".

Rozpogodzenie przyjdzie dopiero w czwartek. "Będzie to początek babiego lata" - zapowiada AEMET.