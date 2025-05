Brytyjska policja aresztowała drugą osobę w związku z podpaleniami dwóch nieruchomości i samochodu powiązanych z premierem Keirem Starmerem - podała w sobotę telewizja Sky News. Mężczyzna został zatrzymany na lotnisku przez antyterrorystów.

Policjantka przed domem Keira Starmera, w którym podpalono drzwi. / James Manning / PAP/EPA

26-letni mężczyzna został zatrzymany na lotnisku Luton na północy Londynu w związku "z podejrzeniem o podpalenie z zamiarem stworzenia zagrożenia dla życia innej osoby". Zatrzymanie przeprowadziły służby antyterrorystyczne.

Pierwszego aresztowania w tej sprawie londyńska policja dokonała we wtorek. Aresztowano 21-letniego mężczyznę podejrzanego o podpalenie domu należącego do premiera Wielkiej Brytanii. Zatrzymany to 21-Ukrainiec.

Pożar, który wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek w dzielnicy Camden na północy Londynu, uszkodził drzwi wartej 2 mln funtów posesji, należącej do premiera. Nikt nie został ranny.

Wydział antyterrorystyczny londyńskiej policji prowadzi też śledztwo w sprawie "dwóch incydentów" dotyczących płonącego samochodu i innej własności.