Pod Bałtykiem trwa budowa rekordowego tunelu Fehmarnbelt, który połączy Danię z Niemcami. Dzięki niemu podróż między Skandynawią a kontynentalną Europą stanie się szybsza i wygodniejsza. To nie tylko inżynierskie arcydzieło, ale i jeden z największych projektów infrastrukturalnych w Europie.

Rekordowa długość i innowacyjna konstrukcja

Tunel Fehmarnbelt będzie miał długość 18 km i zostanie przeprowadzony pod Bałtykiem. Stanie się tym samym najdłuższym na świecie prefabrykowanym tunelem drogowo-kolejowym. Jego budowa to nie tylko rekordowa długość, ale i przełom w technologii budowy tuneli. Zamiast wiercić w skale pod dnem morskim, jak to miało miejsce w przypadku tunelu pod kanałem La Manche, tutaj zastosowano metodę łączenia prefabrykowanych segmentów, co przypomina składanie klocków Lego na monumentalną skalę.

Gigantyczne przedsięwzięcie inżynieryjne i finansowe

Projekt, którego koszt szacowany jest na około 7,4 miliarda euro, finansowany jest głównie przez Danię, z dodatkowym wsparciem w wysokości 1,3 miliarda euro z Komisji Europejskiej. Jest to jedno z największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w regionie, wpisujące się w szerszy plan UE mający na celu wzmocnienie połączeń komunikacyjnych na kontynencie przy jednoczesnym ograniczeniu lotów.

Znaczące skrócenie czasu podróży

Dzięki tunelowi podróż między Rødbyhavn w południowej Danii a Puttgarten w północnych Niemczech zajmie zaledwie 10 minut samochodem lub 7 minut pociągiem, zastępując 45-minutową podróż promem. Nowa trasa kolejowa pozwoli również na skrócenie czasu podróży między Kopenhagą a Hamburgiem z pięciu do 2,5 godziny, oferując skrót dla towarów i pasażerów.

Ekologiczne i ekonomiczne korzyści projektu

Tunel Fehmarnbelt nie tylko skróci czas podróży, ale również przyczyni się do redukcji emisji dwutlenku węgla, dzięki skróceniu trasy o 160 km. Projekt przewiduje również stworzenie 300-hektarowego obszaru mokradeł, jako rekompensatę za potencjalny wpływ budowy na środowisko naturalne. Wyzwania i rozwiązania technologiczne Budowa tunelu na taką skalę wymagała przezwyciężenia licznych wyzwań technologicznych, w tym precyzyjnego umieszczania segmentów tunelu na dnie morskim z dokładnością do 15 mm. Zastosowanie innowacyjnego systemu "pin and catch" umożliwiło dokładne łączenie poszczególnych elementów, ważących ponad 73 000 ton każdy. Oczekiwania i nadzieje lokalnych społeczności Projekt budowy tunelu Fehmarnbelt budzi duże nadzieje wśród mieszkańców Lolland, jednego z najbiedniejszych regionów Danii. Oczekuje się, że inwestycja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia, rozwoju biznesu i turystyki w regionie, co już teraz budzi entuzjazm lokalnych społeczności.

źródło: BBC