W regionie miasta Mansfeld w Niemczech znajdują się imponujące hałdy górniczych odpadów skalnych, które kształtami i rozmiarami przypominają piramidy. Najwyższa z nich, hałda szybu Fortschritt w Volkstedt, mierzy aż 153 metry i przewyższa słynną piramidę Cheopsa. Hałdy stanowią świadectwo historii regionu. To także wyjątkowa atrakcja turystyczna dostępna podczas zorganizowanych wycieczek.
- Jak powstały piramidy w regionie Mansfeld?
- Która hałda jest najwyższa i jak wypada na tle piramidy Cheopsa?
- Czy można wejść na szczyt tych niezwykłych hałd?
- Więcej ciekawostek z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Górnictwo miedziowe w regionie miasta Mansfeld ma ponad 800-letnią tradycję. Pracował tam ojciec Marcina Lutra - Hans Luder, pod koniec XV wieku.
Wówczas w okolicy istniały niezliczone małe hałdy odpadów skalnych - materiału nieprzydatnego do dalszego wykorzystania. Z czasem, wraz z rozwojem przemysłu, zaczęto gromadzić coraz większe hałdy.
Początkowo były to płaskie zwałowiska, jednak od połowy XX wieku zaczęto usypywać charakterystyczne hałdy stożkowe. Ich kształt i rozmiar sprawiły, że zyskały miano piramid.
Najwyższa jest hałda szybu Fortschritt w Volkstedt, która mierzy 153 metry. To o 14,25 metra więcej niż piramida Cheopsa w Egipcie.
Istnieje ona od 1906 roku. Wtedy odpad skalny początkowo był składowany jako hałda płaska. Od 1950 do zamknięcia w 1967 powstała obecna, usypana hałda stożkowa.
W regionie znajduje się sześć stożkowych hałd, z których cztery wyróżniają się rozmiarami:
- Wolf-/Fortschritt w Volkstedt;
- Ernst-Thälmann w Hübitz;
- Otto-Brosowski w Augsdorf;
- Thomas-Münzer w pobliżu Sangerhausen.
Wejście na piramidy jest możliwe wyłącznie podczas zorganizowanych wycieczek. Organizują je lokalne stowarzyszenia i firmy turystyczne.
Z wierzchołków hałd rozciąga się rozległy widok na okolicę. Przez dziesięciolecia wokół hałd rozwinęła się różnorodna flora i fauna, którą można podziwiać podczas zwiedzania.
Hałdy stały się nie tylko symbolem przeszłości regionu, ale także nietypową atrakcją turystyczną.